Arienne (24/1 per Rehab), Lara Caprotti (25/1), Cire (26/1) tutti protagonisti al Circus beatclub di Brescia

24 gennaio. L'hip hop di Arienne al mixer di Rehab @ Circus beatclub - Brescia

Insieme a Bigtizz e Tazgoonz, giovedì 24 gennaio 2019 al mixer di Rehab, il giovedì hip hop di Circus beatclub - Brescia, c'è anche Arienne. Dj classe 1995, nonostante la giovane età vanta un'esperienza già consolidata in console ed è recentemente entrata a far parte del collettivo di dj bresciano Basement, tra le realtà più attive nell'ambito clubbing. Nel 2016 inizia la propria collaborazione con Tanta Roba Radio, la frequenza online di una delle etichette urban più influenti del panorama italiano.

Alla voce degli scatenati party Circus beatclub - Brescia: 25/1 Lara Caprotti, 26/1 Cire

Al microfono per gli scatenati party party Circus beatclub - Brescia del weekend che inizia venerdì 25 gennaio 2019 ci sono due dei più affermati professionisti del microfono italiani. Venerdì 25 per un University Party pieno di energia e musica grazie alla Circus family (Brio, Toma, Dr.Space...) arriva Lara Caprotti. Vocalist simbolo del Pineta di Milano Marittima, cantante talentuosa, da tempo regala voglia di far tardi con il sorriso pure ai dj set di Bobo Vieri. Sabato 26 è invece la volta di Cire, vocalist originario di Mantova. E' capace di dare energia a qualsiasi tipo di pubblico e quello del sabato Circus non aspetta altro che saltare e ballare insieme a lui.

Circus beatclub, via Dalmazia 127, Brescia

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/



Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club propone oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso...