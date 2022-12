Ezoy annuncia l’uscita del suo nuovo singolo suscitando subito interesse e domande dei fan, l’artista ormai conosciuto per testi che trattano tematiche generali e sociali stavolta si differenzia con un testo innovativo e emozionale dove racconta le bellezze ma anche le problematiche che si possono avere in famiglia, un argomento non da meno e attuale che ancora oggi ognuno di noi vive.

il cantautore Veneto racconta di come anche esso ha affrontato varie difficoltà ma di come grazie alla musica ne è uscito vittorioso ed è riuscito ad andare avanti, questo lo racconta tramite le sue canzoni e tramite dei video dove all’interno va ad inserire tutto se stesso per mostrare la parte più umana di se stesso .