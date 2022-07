Domenica 24 luglio 2022 chi ha voglia di farsi trasportare la miglior house del pianeta in una location in cui non manca una splendida piscina, a due passi dalla città ma decisamente green, può fare un salto a Barbariccia Beach, al Castello degli Angeli di Carobbio (BG).

Qui, grazie a DV Connection ed all'energia di Damiano Vassalli, prende vita un attesissimo #Cubed party. L'evento inizia, dalle 14 a mezzanotte, è decisamente scatenato: musica, tuffi, costumi, infradito, drink, dj, vocalist, amici e amiche si ritrovano in allegria… E siccome in console ci sono dj internazionali come i bergamaschi The Cube Guys, il party diventa semplicemente imperdibile.

The Cube Guys sono nati nell'ormai lontano 2005 dall'unione di due dj producer già molto affermati, i bergamaschi Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale... I loro dj set a quattro mani uniscono la creatività e l'esperienza tecnica da studio con l'improvvisazione dell'esibizione live nei club. Si esibiscono da anni con top dj come Tiesto e le produzioni ed i remix vantano apprezzamenti da artisti come Pete Tong, Roger Sanchez, Axwell, Bob Sinclar, Dave Morales, Mark Knight, Oscar G, Peter Rauhofer e molti altri. Tra gli infiniti altri, si sono esibiti in top club mondiali come 'Privilege' (Ibiza), 'Fabulous' (Las Vegas), Pacha (Marrakech), 'Love' (New York), 'Circus Afterhours' e 'Parking' (Montreal) 'Panama' (Amsterdam), 'Senso' (Orlando), 'Queen' (Parigi), The Week (Sao Paulo), Club Noxx (Anversa), 'The Cross' (London), 'Space' (Marbella), il 'Gryphon', 'Score' e 'Mynt' (Miami).

Con The Cube Guys a Barbariccia Beach il 24 luglio a Barbariccia Beach suonano anche RobbieDox, Marco Bartolucci, Igor Zanga, Chiccaleaf, Fabio Montagnini.





Barbariccia Beach c/o Castello degli Angeli

Via Scalette, 24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo)

Info: +39 3494410654 [email protected]

https://www.instagram.com/dvconnection/

https://www.dvconnection.it