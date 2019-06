I 5 Stelle ammettono che la vertenza DM in GaE non è stata risolta

Il Movimento Docenti DM, da anni ormai in prima linea nella lotta pro GaE (Salvaguardia Ruoli) per i Diplomati Magistrale, apprezza - con cautela - l’ammissione da parte di esponenti 5 Stelle che il concorso riservato non ha risolto la vertenza DM e che questa è, purtroppo, ancora aperta. Da mesi ormai diciamo che il concorso riservato non era la soluzione, e che anzi avrebbe aggravato il “tutto”.

Siamo rammaricati per la posizione, invece, di quei colleghi (la minoranza, davvero pochi) che lo videro come la soluzione e gli facciamo l’in bocca al lupo (otterranno forse il ruolo, ma non giustizia e si sono arresi alla discriminazione!).

Noi però continuiamo la nostra lotta per le GaE, una lotta che è diventata anche lotta per la parità di trattamento, visti i 10.000 DM in GaE con sentenze definitive. Noi continuiamo a lottare per noi e per l’importante principio di parità di trattamento. Vogliamo lasciare alle future generazioni un’Italia più giusta.

La determinazione del nostro Movimento e delle stragrande maggioranza dei Docenti Diplomati Magistrale che crede in noi, e lotta con noi, ha già raggiunto un risultato: far ammettere che la questione DM non è chiusa, è aperta in tutta la sua drammaticità perché ricordiamo che dietro quell’acronimo vi sono volti, docenti servitori dello Stato che ogni giorno insegnano ai propri alunni che l’Uguaglianza è un valore fondamentale (nonostante questi stessi docenti stanno vivendo una disparità di trattamento senza precedenti).

La linea del nostro Movimento non è mai mutata: nei rapporti che intratteniamo con i politici di ogni colore abbiamo sempre chiesto e continueremo a chiedere, solo ed esclusivamente, GaE e Salvaguardia Ruoli. I diritti vanno riconosciuti appieno. Non ci fermeremo fino a che il nostro diritto non verrà riconosciuto. Dalle parole, ora si passi ai fatti!

Ringraziamo immensamente per la fiducia che ogni giorno i docenti DM ci accordano. Più che una squadra, siamo una grande Famiglia!



Comunicato Stampa Movimento Docenti DM