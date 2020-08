Come tutti sappiamo, esiste la reale possibilità che la diffusione del Covid 19 aumenti in alcune regioni per il calare delle precauzioni,

Il Coronavirus, come ampiamente scritto, non è morto, è qui presente tra noi ma la sua carica, la quantità di virus, grazie alle norme rigide osservate è al momento diminuita.

Esistono anche altri fattori alcuni casuali e forse anche fortunosi, che hanno mantenuto l'infezione bassa in alcune regioni.

"È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l'obbligo delle mascherine". Questo è quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. "Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus".

Non finisce dunque il distanziamento sui treni come era stato annunciato ieri: tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo avevano annunciato di poter viaggiare con il cento per cento dei posti occupati.

Una decisione che aveva fatto saltare sulla sedia gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo.

"È sbagliato eliminare il distanziamento sociale sui treni".

Queste le parole rilasciate ad Adnkronos Salute da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'Università Cattolica.

In serata Trenitalia ritorna sui suoi passi: "Resta sulle Frecce e gli Intercity il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera".