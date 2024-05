Alessia Pifferi, la mamma colpevole di aver lasciato morire la figlia Diana di 18 mesi, è stata condannata all'ergastolo nel primo grado di giudizio. Non spetta a noi discutere le sentenze giudiziarie, spetta solo raccontare i fatti di un delitto commesso, anche se indirettamente, da una donna che forse mamma non doveva essere, perché troppo attaccata a una vita fatta di lascivia morale e di sciaguratezza umana.

Lei frequentava i social network, quell'universo virtuale diventato terreno di caccia per relazioni occasionali. Conosce un uomo, l’ennesimo, lo va a trovare da Milano a Bergamo, lasciando la figlia nella culla. Resta lì sette lunghi giorni nel corso del quale Pifferi si trastulla con il nuovo compagno, ignaro che la donna abbia lasciato sola la figlia di un anno e mezzo. "L'ho lasciata a mia madre", dice lei. Non era vero. E così, mentre lei si diverte, Diana muore di fame e di sete. Nessuno dei vicini si accorge di nulla, ignari che la persona che più avrebbe dovuta accudirla se ne era andata a fare baldorie con l’amante.

Non era la prima volta che Alessia Pifferi lasciava sola la sua bambina per rincorrere amori conosciuti sui siti di incontri. Le altre volte le era andata bene, la piccola era sopravvissuta, ma forse lo faceva proprio per liberarsi di un fardello che non voleva. Quegli abbandoni potevano essere stati dei tentativi di eliminare la figlia lasciandola in balia degli eventi, perché quella bambina partorita di nascosto nel bagno di casa, di cui non si sa nemmeno chi sia il padre, doveva essere un peso per una donna che amava la bella vita.

La sua avvocatessa ha provato a farla passare per inferma di mente, ma non ci è riuscita. Per i giudici che hanno emesso il verdetto la donna era capace di intendere e di volere. Una certezza confermata anche da una perizia psichiatrica che ha stabilito la totale "mancanza di empatia" della donna che aveva confessato anche di essere consapevole che la piccola potesse morire.

La sua avvocatessa ha detto che ricorrerà in Appello, ma la sensazione è che un verdetto così pesante, basato su prove e perizie che hanno stabilito la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, possa non sortire chissà quale clamoroso colpo di scena. Alessia Pifferi sapeva che la figlioletta poteva morire, sapeva che un biberon non poteva bastare per sfamare la bambina per sette giorni di fila. E il fatto che non avesse affidato Diana alla madre o alla sorella veicola il messaggio che della figlioletta non le interessava niente.

Alessia Pifferi sognava una libertà senza responsabilità. E adesso la sua libertà è finita dietro le sbarre di un carcere dove ci dovrebbe restare per tutta la vita. Il suo pianto e i tentativi di consolarla dell'avvocatessa al momento della lettura del verdetto sono un esempio per chi non dovrebbe mettere al mondo figli se non li vuole e non li ama. Alessia Pifferi si era convinta che essere liberi significhi fare ciò che si vuole e come si vuole. Considerava la sua bimba un peso di cui sbarazzarsi. E nel modo più atroce possibile. Inevitabile l'ergastolo.