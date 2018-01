27 gennaio, Vida Loca al Nikita #Costez di Telgate (BG) e pure al Peter Pan di Riccione

Torna al Nikita #Costez di Telgate (BG) un altro appuntamento urban, Vida Loca. E come ogn sabato notte la festa prende vita anche al Peter Pan di Riccione. Il ritmo che sta facendo ballare il mondo oggi è un mix vincente tra pop, hip hop e reggaeton. Nel mondo questa musica si chiama semplicemente urban. Basta godersi la playlist delle canzoni più ascoltate su Spotify nel 2017 (goo.gl/JRsYmC) per accorgersene. Da "Despacito" si passa a Danny Ocean, da Dj Khaled a Drake, da Post Malone a The Weeknd. Il sound dei party Vida Loca non è ovviamente solo questo, perché i dj di questa one night propongono anche tante novità e fanno costantemente ricerca… Ecco perché il party Vida Loca continua a crescere.

E propone ben 9 party in tutta Italia solo dal 13 al 28 gennaio, una media incredibile per un periodo dell'anno in cui il divertimento per necessità rallenta…



Cos'è Vida Loca

Durante l'estate 2017 il team Vida Loca ha fatto ballare l'Italia e l'Europa in tour di decine e decine di party. Dalla Molo Street Parade di Rimini, al Tipic a Formentera, dalla Villa delle Rose a Riccione al nuovo Ten Club di Gallipoli, da Villa Papeete a Milano Marittima, ad eventi in Liguria, in Veneto, in Lombardia… Spesso, anche durante l'autunno — inverno 2017–8, i party Vida Loca fanno ballare due o tre party nella stessa sera: a Ferragosto '17 gli eventi in contemporanea sono stati addirittura quattro. Il suo sound e la sua atmosfera caliente sono davvero coinvolgenti ed il successo di Vida Loca continua a crescere. Il motivo di questo successo, in fondo, non è così difficile da capire. Un party Vida Loca è uno vero show collettivo che prende vita in discoteca. Il ritmo è urban, ovvero mescola il meglio di hip hop, r'n'b, pop, reggaeton… E sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione, ma non sono mai i protagonisti assoluti degli eventi Vida Loca. Al centro di tutto c'è sempre il pubblico, unico punto di riferimento della squadra Vida Loca. Live show e performance di ballo si fondono col dj set creando un tutt'uno che colpisce. Il clima di festa quando lo staff Vida Loca arriva in un locale è folle, scatenato. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location…

