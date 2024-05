La storia che vuole papa Giovanni Paolo II dipinto come un pedofilo che “la sera usciva non certo per benedire le case”, come ha affermato Pietro Orlandi, dando retta alle dichiarazioni di un pregiudicato, un tale Marcello Neroni, che ha parlato di un pontefice dedito alle orge in vaticano, non solo è infamante, ma priva di prove e riscontri oggettivi.

E' noto che quando Emanuela Orlandi scomparve, i servizi segreti fecero la loro apparizione a casa Orlandi, perlustrando la cameretta di Emanuela e prelevando un suo diario su cui era riportato il nome di un certo “Giovannino” tra le persone che Emanuela apprezzava maggiormente. Quel nome richiamò subito alla memoria e al pettegolezzo il nome di Giovanni Paolo II che secondo i detrattori avrebbe avuto una relazione con Emanuela Orlandi e per questo sarebbe stata fatta sparire: per nascondere uno scandalo in Vaticano.

Peccato, però, che la stessa Natalina Orlandi avesse dichiarato che la calligrafia del nome Giovannino non era la calligrafia di Emanuela. Domanda: chi fu ad aggiungere quel nome nel diario di Emanuela che fu poi prelevato dal Sisde? Mistero. Se fossimo dei malpensanti dovremmo pensare che quel nome fu inserito appositamente dagli uomini dei servizi segreti per gettare un'ombra sul pontificato di Karol Woityla. Ma non essendo noi dei malpensati, ma persone che si basano sui fatti e non sulle chiacchiere non possiamo dirlo.

Non sappiamo quale fosse la vita privata di Giovanni Paolo II, anche se la fotografa Roberta Hindalgo riuscì a riprenderlo in costume da bagno mentre faceva una innocente e legittima tuffata in piscina. Ma da qui a sospettare che andasse in giro nelle vesti di un vampiro a caccia di ragazzine ce ne passa di acqua sotto i ponti. Anche perché basta poco per demolire l'impalcatura delle pensati accuse che Pietro Orlandi ha lanciato con il pontefice senza nemmeno uno straccio di prova se non la rivelazione di un criminale che proprio essendo criminale va preso con le dovute cautele.

Chi appartiene alla nostra generazione e non alla generazione di chi è nato ieri e che spara cavolate senza conoscere nulla della vicenda Orlandi, ignora che gli impegni di Giovanni Paolo II in quegli anni tormentati per la Chiesa furono talmente fitti da occupare quasi trenta volumi, senza contare i suoi continui viaggi in giro per il mondo. Cosa che avvenne anche il 22 giugno 1983, giorno della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il papa si trovava in Polonia, dove sosteneva il partito anticomunista di Solidarnosc. Un poco troppo impegnato per mettersi a fare pure il seduttore di ragazzine minori o minorenni.

Ma c'è un aspetto maggiore che demolisce le chiacchiere da bar che vuole il papa pedofilo. Karol Woytila era un acerrimo nemico del comunismo sovietico. Quando diventò papa, nel 1978, a Mosca scattò l'allarme rosso, perché al Cremlino erano consapevoli quanto potesse essere pericoloso un papa polacco che voleva abbattere l'impero del male. La conseguenza fu che il Kgb piazzò i suoi uomini anche dentro il Vaticano. Alcuni erano vestiti perfino da prelati. Agenti del Kgb che spiavano ogni mossa del pontefice, sorvegliandolo perfino in camera da letto. Come poteva adesso il papa fare il pedofilo senza che gli agenti del Kgb se ne accorgessero e usassero questo vizio per sputtanarlo a livello mondiale così da abbatterlo moralmente e costringerlo alle dimissioni? Se non lo hanno fatto è semplicemente perché non c'era nessun via via di ragazzine che passavano nell’Appartamento Papale, dove peraltro dovevano passare davanti alla gendarmeria vaticana, alcuni dei quali era agenti della Stasi, la temibile polizia della Germania dell'Est. Possibile che certi vizi siano sfuggiti alla polizia comunista, che di ricatti viveva e cresceva? Diremmo proprio di no.

Sembra evidente che, proprio come ai tempi della Guerra Fredda in cui si tentò di bloccare un pontefice anticomunista, magari mettendolo sotto pressione dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, stessa cosa sta succedendo oggi, usando il caso Orlandi come arma per delegittimare la figura di un pontefice che ha contribuito a mettere fine alla Guerra Fredda, ha perdonato un fanatico che voleva ucciderlo e negli anni Novanta andò fino in Sicilia a sfidare la mafia e che adesso Pietro Orlandi e soci fanno passare per uno stupratore di ragazzine.

Che il papa in passato potesse aver avuto relazioni con donne adulte quando era ancora cardinale in Polonia, non è da escludere, ma questo non vuol dire che fosse scivolato a livelli talmente bassi da diventare un pedofilo colpevole della scomparsa di Emanuela Orlandi e, già che ci siamo, magari pure Mirella Gregori e delle quasi duecento ragazze che fecero perdere le loro tracce a Roma e provincia tra il 1982 e il 1983.