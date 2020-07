Di seguito, il comunicato stampa ANLI:

È davvero assurdo l’atteggiamento che arriva dal Ministero dell’Istruzione che sta licenziando migliaia di maestri Diplomati Magistrali, ad altri sta negando il diritto alla stabilizzazione (attraverso le GaE - Graduatorie ad Esaurimento) mentre allo stesso tempo dà il via libera agli studenti insegnanti, ossia studenti universitari in SFP senza alcuna esperienza sul campo e senza ancora un titolo di studio idoneo alla docenza. È qualcosa fuori da ogni immaginazione: si negano diritti ai precari Diplomati Magistrali con anni di servizio alle spalle e che da sempre sorreggono la scuola primaria e dell’infanzia italiana per dar spazio a chi non si sa nemmeno se mai conseguirà l’idoneità all’insegnamento.Porgiamo una domanda al Ministero: ove a qualcuno di voi servisse un intervento chirurgico (cosa che non vi auguriamo assolutamente) vi fareste operare da uno studente in medicina o da un chirurgo con tanta esperienza pur se ha conseguito la laurea 20 anni fa?Dispiace davvero come in Italia, nel nome di logiche incomprensibili, si tende a svilire il valore di chi per anni, in questo caso i maestri DM, ha servito lo Stato nel migliore dei modi facendo della scuola primaria-infanzia il fiore all’occhiello del sistema di istruzione italiano e non sol

Dott.ssa Alessandra Gammino,

Presidente Nazionale ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti