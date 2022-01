Sabato 29 gennaio 2022 al FAM - Desenzano (BS) c'è un importante ritorno musicale, quello di Maurizio Danesi (nella foto). Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Domenica 30 Gennaio, dalle 12:30 in poi, FAM torna a fare il pieno di musica con "One lunch with Chicco", il pranzo a menù guidato animato dall'incredibile live performance del lumezzanese Chicco Nember. €40 a persona, bevande escluse. L'artista si presenta così:

"Canto musica divertente da cantare in compagnia, rievocando i più grandi classici della scena italiana ed internazionale. Il mio impegno sta nel coinvolgere i presenti, in modo che le mie serate siano ricche di emozioni per ognuno di loro".

E che succede ogni giorno in questo spazio d'eccellenza?

Chi ha voglia di una pausa di relax nello scenario da cartolina del Garda d'inverno può però stare tranquillo: oltre al Ristorante, l'American Bar e la pista di pattinaggio di FAM restano aperti con gli stessi orari di sempre (lunedì e martedì chiuso, mercoledì, giovedì e dom. dalle 10 a mezzanotte, venerdì e sabato fino alle 2).

A febbraio 2022, il menu di FAM avrà un deciso cambio. Tra le altre novità, il menu racconterà meglio le diverse carni tra cui gli ospiti possono scegliere, così che il momento dell'ordinazione sia più consapevole... e più divertente. Inoltre ci saranno tanti nuovi piatti, dagli antipasti ai dolci, come sempre d'ispirazione mediterranea.

E a San Valentino 2022? Anche se è un po' presto per parlarne, c'è già qualche anticipazione? FAM proporrà un romantico menu guidato, con pattinata inclusa per chi lo desidera. A carnevale invece quest'anno sarà ispirato ai supereroi Marvel.

La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



Lunedì e martedì: chiuso

Mercoledì e giovedì: 12:00 – 00:00

Venerdì: 12:00 – 02:00

Sabato: 10:00 – 02:00

Domenica: 10:00 – 00:00

FAM

www.familylifestyle.it [email protected] +39 030 9120281 Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/