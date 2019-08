Serie B, 1^ giornata, anticipo Pisa-Benevento: giallorossi a trazione anteriore. L’attesa è finita.

Si apre il sipario sulla Serie B 2019-20 con il match che si disputerà alle ore 21 allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani tra Pisa e Benevento, due squadre animate da tanto entusiasmo e che hanno entrambe l'ambizione di disputare un campionato di alto livello, anche se con obbiettivi diversi.



La matricola toscana allenata da Luca D’Angelo è al suo ritorno in Serie B, dopo ave conquistato la promozione al termine dei play-off nella passata stagione e dovrà fare a meno degli squalificati Meroni e Siega, oltre che degli infortunati Moscardelli, Liotti e Di Quinzio. In attacco possibile impiego di Marconi e Masucci, che saranno i terminali offensivi nel 3-5-2 nerazzurro.



I sanniti guidati da Pippo Inzaghi sono una delle formazioni favorite del campionato. L’obiettivo dei campani ovviamente è il ritorno in Serie A e la stagione perfetta per arrivare al salto di categoria passa necessariamente anche per la sfida di Pisa, che però non andrà sottovalutata.

Pippo Inzaghi per il suo Benevento non avrà a disposizione Tuia e Goddard ma potrebbe schierare il tridente offensivo formato da Insigne, Coda e Armenteros.