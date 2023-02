La bolletta del gas per le famiglie che si riforniscono sul mercato tutelato registra un calo del 34,2% a gennaio 2023, secondo quanto comunicato dall'Arera.

La spesa per il gas per la famiglia tipo, con consumi medi di 1.400 metri cubi annui, per gli ultimi 12 mesi (febbraio 2022-gennaio 2023) è di 1.769 euro, ovvero un aumento del 36% rispetto al periodo immediatamente precedente (febbraio 2021-gennaio 2022).

La riduzione di gennaio, dovuta alla quotazione media all'ingrosso più bassa rispetto a dicembre 2022, è però ancora insufficiente a compensare gli alti prezzi raggiunti nell'ultimo anno.

La riduzione del prezzo del gas è determinata dal calo della componente Cmem relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dalla leggera crescita delle spese per il trasporto e la gestione del contatore e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema. Il primo trimestre 2023 vedrà l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il gas, come previsto dalla legge di bilancio.