Gli italiani che si sono esaltati alla notizia che dipingeva Giorgia Meloni come la leader più apprezzata dai governanti europei raffreddassero il loro entusiasmo: la Meloni sarà pure apprezzata a parole, ma la sufficienza con cui la Francia ha trattato l'Italia, non invitandola al summit di Parigi con Germania e Ucraina, non è solo un dispetto, è un messaggio: Giorgia Meloni non piace ai capi di Stato europei.

La rivoluzionaria della Garbatella voleva portare l'Italia a primeggiare in Europa. E invece è bastata la noncuranza del presidente francese per far capire a mezza Italia che la sovranista Meloni, quella che elogia Mussolini, che fa i selfie con Orban e che voleva l'Italia fuori dall'Europa, non è affatto la leader più apprezzata e che il suo improvviso europeismo non incanta nessuno.

Giorgia Meloni ieri mattina ha fatto trapelare tutto il proprio disappunto per l’incontro parigino tra il leader francese, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky con questo piagnisteo: “Francamente mi è sembrato inopportuno (il summit di Parigi, ndr), perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia l’unità e la compattezza. Io capisco il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma così si va a discapito della causa”, ha dichiarato l'inquilina di Palazzo Chigi, mettendo definitivamente in soffitta gli slogan sovranisti.

La polemica di Meloni non ha scalfito Macron, il quale nemmeno si è degnato di risponderle, dimostrando come la noncuranza sia il miglior disprezzo. Ma in fondo cosa potevamo aspettarci dalla Francia se, dopo il braccio di ferro sul caso della Ocean Viking, un esaltato come Salvini diceva che Parigi aveva abbassato la testa con Roma? A dire il vero, Macron qualcosa l'ha detta, ma senza citare il nome della capa del Governo italiano: Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, nel contesto del nostro ruolo. La Germania e la Francia hanno un ruolo particolare da otto anni su questa questione perché abbiamo anche condotto insieme questo processo”.

Una replica che sminuisce l’importanza dell’Italia sullo scacchiere internazionale. Relegandola in secondo piano e ridicolizzando lo slogan della puffa mannara quando sosteneva che con lei al Governo la pacchia per Bruxelles sarebbe finita, e che Roma sarebbe tornata a sedere ai tavoli che contano. Peccato che l'unico tavolo che conta per l'Italia sia quello di casa La Russa che ha la statua del Duce nel salotto, mentre ai grandi vertici internazionali manco più ci invitano. Tutto il contrario di quando al Governo c'era Giuseppe Conte, molto stimato e considerato in Europa, o Mario Draghi, che viaggiava su un treno per Kiev assieme proprio a Macron e Scholz.