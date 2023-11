Biografia



Fabio Verdi è un pilota Italiano virtuale della Formula 1, 4 volte campione del mondo FLC. Fabio Verdi ha 27 anni ed è nato a Ragusa il 19 Marzo del 1996. Fin da molto piccolo, dall’età di 4 anni circa, mostra una grande passione per il mondo della Formula 1 e sviluppa subito la voglia di cimentarsi in essa in qualche modo. Dopo infatti aver passato mesi all’età di 4 anni a vedere vecchie cassette contenenti gare degli anni 80, si innamora della dinamica sorpassi, con il grande desiderio di potersi cimentare anche lui in certe manovre. Lo fa virtualmente infatti, dall’età di 5 anni in poi, dapprima su playstation, iniziando con la serie che va da F1 1999, 2000 e 2001, in varie sfide multi giocatore con il fratello maggiore. Dopodiché passa alla Playstation 2 su F1 2005 e 2006. Frequenta tutte le scuole in provincia di Ragusa, a Vittoria. Non ha mai mostrato grande passione per lo studio, concentrandosi di più sulla scrittura di romanzi gialli autobiografici al computer, ma soprattutto sulla Formula 1 virtuale. Nonostante ciò ha comunque sempre passato gli anni scolastici con successo. Dopo lo studio, si trasferisce a Bolzano il 12 Marzo 2016. Arrivato li, inizia varie attività di volontariato per riempire il curriculum vitae lavorativo. Nel frattempo però continua la sua avventura sulla Formula 1 virtuale di Codemasters. Tra il 2017 e il 2020 raggiunge il picco sia della vita sociale che della prestazione assoluta su F1 Codemasters. Il 24 Febbraio 2020 viene infatti chiamato a partecipare alla lega di F1 Codemasters di F1 2019. Il 28 Febbraio passa con successo il test per accedere alla lega e successivamente diventa uno dei membri/organizzatori dello staff più importanti, nonché il vice-organizzatore della community, come collaboratore principale di Cristiano Gelmo.

Esperienza su Formula 1



Essendo nato il 19 Marzo, ha voluto rendere onore al suo giorno di nascita, targando le sue auto, sia personali che di F1, in particolare della Ferrari, con la quale ha corso nei 5 campionati FLC su sei disputati. Un pilota sicuramente molto aggressivo, ma maturato nel corso dell’esperienza. Se infatti, nei primi anni di gare online si cimentava in manovre completamente fuori logica e anche pericolose, sia negli attacchi che nelle difese, oggi è molto corretto, specie negli attacchi, mentre nelle difese, spesso si difende al limite dell’aggressività, ma comunque sempre nel range giusto, ed è stato molto lodato dai colleghi per come difende bene la posizione. Sono infatti ormai quasi 21 anni che si allena nel mondo delle corse, mentre sono circa 10 gli anni in cui si cimenta nel mondo virtuale delle corse. Un anno e mezzo invece il periodo in cui ha iniziato ad entrare nel mondo virtuale professionistico, dopo che è stato chiamato il 28 Febbraio per partecipare ai test preliminari del campionato FLC. Col passare degli anni, ha acquisito sempre più dimestichezza e velocità. Praticamente migliorato in ogni reparto, Fabio Verdi è esponenzialmente maturato in 10 anni di continuo allenamento.

Campionato FLC 1



Dopo aver guidato al primo posto i test pre-campionato, nella lega di F1 2019, Fabio Verdi inizia nel migliore dei modi con 3 pole positions di fila e 2 vittorie di fila. Nel terzo gran premio, in Cina, dopo aver fatto la pole position, in gara arriva secondo. Tornerà poi a vincere nella quinta, nella sesta e nell’ottava tappa del campionato, su 10 totali. Vincerà la lega con un solo punto di vantaggio, 124 in totale. La lega è stata disputata con F1 personalizzate di livree, quindi senza una scuderia reale. Fabio Verdi è stato autore di 6 vittorie, 7 pole positions, 11 podi e 3 giri veloci in gara, oltre ad aver conquistato il primo titolo.

Campionato FLC 2



Le leghe di F1 2020 sono state 2. La lega di F1 2020 1 è stata fatta tra l’autunno e l’inverno del 2020/2021. Il calendario è completo e le scuderie sono quelle reali. Nei test pre-campionato, Fabio Verdi arriva ancora una volta primo, aggiudicandosi la Ferrari SF1000. Fabio Verdi parte bene con 2 vittorie di fila in Australia e in Barhain. Dopo ben 6 gare senza vittorie, Fabio Verdi torna a vincere in Canada e in Austria. Con Singapore, Messico e Abu Dhabi, porta a 7 le vittorie della stagione, unite a ben 12 pole positions, 19 podi e 6 giri veloci, che portano cosi il pilota Bolzanino della Ferrari a 2 campionati vinti. Nel GP di Spagna avrebbe potuto vincere facilmente, ma commette l’unico errore della stagione, ovvero una partenza anticipata che lo costringe a fare un drive trough entro 3 giri, e a rimontare come una furia in soli 27 giri di 10 posizioni, con il giro veloce della gara. Autore sia del campionato piloti che del campionato costruttori con Luca Gabbioni, con il quale rende la Ferrari vincente.

Campionato FLC 3



Nella lega 2 di F1 2020, ci sono due nuovi debutti, e un ritiro. Nei test pre-stagione, Fabio Verdi guida tutto il gruppo per la terza volta, confermandosi in Ferrari. Rispetto alla lega 1, l’inizio non è dei migliori. Infatti, dopo aver conquistato la pole position in Australia, in gara viene sorpassato allo spegnimento dei semafori dal team mate Luca Gabbioni, e arriva secondo. Nella seconda gara in Barhain, dopo una bella battaglia con il debuttante Mclaren Niccolò Trinelli, Verdi ne esce vincitore e vince la gara del Barhain. Dopo 5 gare di digiuno, torna a vincere con fatica in Canada e in Austria. In Inghilterra ottiene la pole position ma in gara arriva secondo alle spalle di Niccolò Trinelli. A Singapore torna a vincere, restando poi successivamente a digiuno di vittorie fino all’ultima gara ad Abu Dhabi, dove si laurea campione per la terza volta consecutiva, davanti in classifica al team mate Luca Gabbioni. Oltre al campionato piloti, per la seconda volta rende la Ferrari campionessa del campionato costruttori.

Campionato FLC 4



Nella prima lega di F1 2021 Fabio Verdi si laurea per la quarta volta campione all’ultima gara. Il suo avvio di campionato non è esaltante tuttavia. Si piazza secondo nei test pre-campionato, aggiudicandosi ancora la Ferrari. Dopo una qualifica in seconda posizione, fa una gara strepitosa, resistendo con i denti e vincendo la gara. Poi però, a parte un paio di pole position, non vince le prossime 10 gare, tornando a vincere solamente alla dodicesima gara, in Belgio. Poi però prosegue la striscia di pole e vittoria anche in Italia. A Singapore piazza una pole alla Senna dando mezzo secondo a tutti quanti e vincendo abbastanza facilmente la corsa. Dopodichè, dopo una gara negli Stati Uniti deludente, arrivato solo sesto, rivince in Brasile e in Portogallo. Vincerà il campionato all’ultimo giro, dopo una lotta spettacolare ed eterna con il rivale Niccolò Trinelli.

Campionato FLC 5



Nel campionato FLC 5, ovvero la seconda edizione su F1 2021, Fabio Verdi lotta come un leone in svariate gare, ed è autore di spettacolari battaglie con sorpassi e controsorpassi. Infatti nella gara inaugurale del Barhain, è autore di una spettacolare battaglia con Raffaele Ciavarella, il quale alla fine dovrà arrendersi ed arrivare alle sue spalle. Poi ad Imola con Niccolò Trinelli, il quale anche lui arriva alla fine dietro il pilota Ferrari, che dimostra ancora una volta la sua immensa dote nei duelli ruota a ruota. Verdi comunque si vedrà interrompere il suo dominio, perdendo per un solo punto il campionato proprio ai danni di Niccolò Trinelli, che dato il gap finale, gli restituisce il favore della stagione precedente. Verdi otterrà comunque 4 vittorie e ben 5 pole position, raggiungendo cosi prima della fine del campionato FLC 5, il traguardo delle 40 pole position, concludendo comunque a quota 41.

Campionato FLC 6



Nel campionato FLC 6, che non è stato completato e i piloti si sono fermati alla quinta gara, Fabio Verdi è stato autore di 2 vittorie in Barhain e Miami, e di 2 pole, sempre nelle stesse piste. Si è piazzato sempre a podio a parte in Arabia Saudita dove è arrivato in quarta posizione.

Vita privata



Fabio Verdi, nella vita privata, passa il tempo in numerose attività. A partire dall’ascolto di musica, dallo scrivere romanzi gialli autobiografici al computer, al fare volontariato ai bambini nei centri giovanili. Il suo lavoro attuale è il bidello e aiuto segreteria in una scuola media di Bolzano, nel quartiere Ortrisarco-Asiago. Fabio Verdi è anche molto attivo con il suo staff FLC, con il quale organizzano eventi e interviste a vari personaggi e persone appassionate di Formula 1 reale e virtuale.

Statistiche pilota

Fabio Verdi detiene statistiche di altissimo livello in FLC. Questi sono i numeri dopo al momento 7 stagioni disputate:



Campionati vinti: 4

Vittorie: 33

Pole Positions: 49

Giri Veloci: 29

Podi: 61