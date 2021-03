Un'altra vittima nel mondo dello spettacolo , questa volta il Covid ha colpito Raoul Casadei , il re del liscio che molti della mia generazione ricorderanno senza alcun dubbio .

Casadei wra ricoverato dal 3 marzo al Bufalini per l’aggravarsi dell’infezione Covid-19 che aveva contagiato pressoché l’intera famiglia Casadei nel ‘recinto’, l’insieme delle case dove i musicisti vivono a Villamarina.

Casadei si era ammalato a fine febbraio e il 3 marzo in considerazione del fatto che la saturazione dell'ossigeno era risultata un po' bassa, i medici avevano deciso di somministrargli ossigeno attraverso il "casco". La sua tempra forte gli ha permesso fino a qualche giorno fa di parlare con i figli al telefono e di mandare loro delle foto, ma le sue condizioni, anche per via dell'età si sono fatte sempre più serie.

L'Orchestra Casadei dagli anni '60 diffonde la musica da ballo romagnola in tutta l'Italia eseguendo più di 365 concerti all'anno (oltre alla sera, infatti, si suonava anche il pomeriggio). Nel 1971, dopo la morte dello zio Secondo, Raoul prende in mano la conduzione dell'orchestra.

La sua principale prerogativa è quella di far conoscere a livello mondiale il genere musicale del liscio, attraverso i valori della propria terra romagnola: la famiglia, l'amore e l'amicizia.