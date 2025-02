Disponibile dal 31 gennaio sui principali store digitali e in promozione radio in tutta Italia

Vincenzo Carcarino torna con “Dimmello ancora”, il suo nuovo singolo in uscita dal 31 gennaio per N.F. PRODUCTION, pronto a conquistare il pubblico con una melodia struggente e coinvolgente. Il brano trasporta l’ascoltatore nell’intimità della storia di due amanti, che, dopo una fuga d’amore, si ritrovano a confrontarsi e guardarsi negli occhi prima di fare ritorno alle loro solite vite, al di fuori di quella stanza d’albergo.

Scritto da Nello Fiorillo e Davide Fiore, e arricchito dall’arrangiamento curato dal maestro Carmine Liberati, “Dimmello ancora” è una canzone che si distingue per le sue sonorità raffinate e per il forte richiamo alla tradizione musicale napoletana più autentica, con un omaggio speciale all’indimenticabile Pino Daniele. Tra gli artisti che collaborano al pezzo, spiccano nomi di talento come Simone Picella alle chitarre, Davide Frezza alla batteria e Tod Filetti al basso, che conferiscono al brano un’atmosfera intensa e autentica.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4aLYDSmSDoKFuq9rXa5uuf?si=ut1gwKi9QXehEmTF3pFEmg

Già noto al pubblico per brani come “Senza di te” ed “Eravamo noi”, Vincenzo Carcarino si conferma una delle voci più promettenti della scena musicale. Nato a Napoli il 26 marzo 1982, da sempre trae ispirazione da leggende della musica come Claudio Baglioni, Franco Battiato e Lucio Battisti, e nella sua carriera ha saputo combinare intimismo e melodia con straordinaria sensibilità.

Con “Dimmello ancora”, Vincenzo prosegue il suo cammino artistico portando al pubblico un pezzo capace di evocare emozioni profonde e di creare un legame autentico con l’ascoltatore.

Instagram: https://www.instagram.com/vincenzo_carcarino/

YouTube: https://www.youtube.com/@vincentmusic5833

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077991775386