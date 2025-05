Sono entusiasta di presentare il mio ultimo libro di fantascienza della serie 2080, intitolato "Il Pianeta Diamante".

Anche nuovo capitolo segue le avventure del brillante scienziato giapponese Toshiro Honshu, un personaggio complesso e affascinante, sempre in bilico tra il Bene e il Male. Accanto a lui, i due giornalisti d'assalto Nathan Cleaver e Durendal Alleyn, la sua amata, si muovono attraverso lo spazio-tempo, un concetto che si rivela essere solo un'illusione.

"Il Pianeta Diamante" è un'opera avvincente che cattura l'attenzione del lettore dalla prima all'ultima pagina. Pubblicato per la prima volta da Armando Editore, a cui va il mio sincero ringraziamento, questo libro promette di essere una lettura che si divora d'un fiato. Spero che vi appassionerà tanto quanto ha appassionato me scriverlo. Inoltre, desidero annunciare che presto scriverò il sequel, continuando le avventure dei nostri protagonisti in nuovi e affascinanti scenari. Non so ancora in che anno si svolgerà la trama del sequel, ma mi farò guidare dal Navigatore spazio-temporale dei nostri eroi!

Parliamo del libro “2076 il Pianeta Diamante” realizzato da Patrizia Riello Pera, abile scrittrice veneta, che da quasi 35 anni è in grado di realizzare opere letterarie di indubbio livello. Un libro che in questo periodo si presta in modo particolare alla lettura soprattutto perché, grazie alla capacità dell’autrice di caratterizzare a tutto tondo ogni personaggio, fornisce una panoramica delle variabili umane e delle loro interconnesioni, pur se traslata in un altro contesto, surreale e lontano ma terribilmente simile al nostro. In un momento storico in cui abbiamo conosciuto la pandemia, la quarantena e il distanziamento sociale, infatti, questo racconto fantascientifico ci porta a riflettere sull’intrinseco valore umano e collettivo, anche quando tutte le circostanze risultano avverse. Il libro oltre che presso le librerie, è in vendita presso i maggiori ibooke store e merita sicuramente di essere letto.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca” 2020

"The Diamond Planet: A Thrilling Journey Through Space-Time"

I am excited to present my latest science fiction book in the 2080 series, titled "The Diamond Planet." This new chapter follows the adventures of the brilliant Japanese scientist Toshiro Honshu, a complex and fascinating character, always torn between Good and Evil. Alongside him, the two intrepid journalists Nathan Cleaver and his beloved Durendal Alleyn navigate through space-time, a concept that turns out to be just an illusion.

"The Diamond Planet" is a captivating work that grabs the reader's attention from the first to the last page. First published by Armandp Editore, to whom I extend my sincere thanks, this book promises to be a read that you will devour in one sitting. I hope you will be as passionate about it as I was writing it. Additionally, I am pleased to announce that I will soon be writing the sequel, continuing the adventures of our protagonists in new and fascinating scenarios. I do not yet know in which year the sequel's plot will take place, but I will be guided by the space-time Navigator of our heroes!

