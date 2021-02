Spettacolare è l'attributo ricorrente per descrivere l'eruzione dal cratere sud-est dell'Etna, che poco dopo le ore 16 di questo pomeriggio sta causando una colata lavica e un'alta nube che a Catania ha consigliato la chiusura dell'aeroporto Fontanarossa, a causa dell'intensa pioggia di cenere caduta sul capoluogo e sui comuni limitrofi.



"Dal punto di vista sismico – hanno fatto sapere dall'Ingv di Catania – l’ampiezza media del tremore vulcanico nelle ultime ore si è mantenuta su valori elevati. La sorgente del tremore rimane confinata al di sotto del cratere di Sud-est nell’intervallo di profondità compreso tra 2.900 e 3000 metri al di sopra del livello del mare. L’incremento del tremore è accompagnato da una violenta attività infrasonica con segnali di ampiezza elevata".

