Mercoledì 9 agosto il giornalista, ex sindacalista e politico ecuadoregno Fernando Villavicencio è stato ucciso a colpi di pistola mentre teneva un comizio presso la città di Quito, in vista delle elezioni presidenziali del 20 agosto. A rivendicare con un video su Twitter l’attentato è stata l’organizzazione criminale “Los Lobos”, contro cui il candidato 59enne si era scagliato nella sua battaglia contro il narcotraffico. Sei le persone arrestate e una uccisa nello scontro a fuoco con la polizia nella mattinata di giovedì 10 agosto.

Il suo omicidio ha portato l’attuale presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso, di cui Villavicencio era il delfino, a dichiarare lo stato di emergenza, oltre a suscitare un’ondata di indignazione e solidarietà da parte dell’intero arco politico del Paese, in aggiunta a Unione europea, Stati Uniti, Onu e Osa, l’Organizzazione degli Stati americani.

Ma è un’indignazione che non basta più. Sono ormai decenni che le mafie hanno dichiarato guerra allo Stato di diritto democratico a livello globale, spingendosi ad eliminare chi prova anche solo a raccontare la verità o a non cedere davanti ai loro ricatti. In Olanda a morire nel luglio 2021 per mano della “Mocro Maffia” è stato il giornalista investigativo Peter Rudolf de Vries, preceduto nel 2019 dall’avvocato Derk Wiersum e dal collaboratore di giustizia Reduan Bakkali. In Slovacchia ad essere ucciso nel 2018 è invece Ján Kuciak, reporter che indagava sull’infiltrazione della ‘ndrangheta calabrese nel suo Paese. In Messico, poi, i giornalisti ammazzati nell’ultimo ventennio non si contano più, privati dei loro nomi e trasformati in semplici numeri con cui comporre la statistica delle troppe vittime dei cartelli che spadroneggiano nel Paese.

Se in Italia non viviamo più la stagione del terrore inaugurata dagli anni ’80 in poi dai corleonesi, a far scalpore sono i comuni del Nord Italia in cui, per paura di pressioni e vendette, nessuno si propone di guidare le amministrazioni locali, come nel caso di Lona Lases, paese a 20 km da Trento di recente toccato dal processo “Perfido”, relativo allo sfruttamento delle cave di porfido da parte della mafia calabrese.

Gli squadristi di ieri sostituiti dai picciotti di oggi, l’olio di ricino rimpiazzato dalle mazzette. Si, le mafie sono il nuovo fascismo, un totalitarismo violento che infetta ogni aspetto della vita di una comunità e che non conosce confini o etnie, spazzando via chiunque ritenga inutile o potenzialmente nemico. Ma purtroppo, nonostante i fatti, non riusciamo a capirlo.