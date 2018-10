Circus beatclub a Brescia: il 31 ottobre "Non entrate in quel club". E il 2 novembre arriva Albertino

Ad Halloween 2018, il 31 ottobre, al Circus beatclub - Brescia il party è "Non entrate in quel club", una festa terrificante piena di strani personaggi, scenografie degne di un film dell'orrore, performance & ottima musica da ballo. A quest'ultima pensano Space & Pasq, professionisti del mixer capaci di far scatenare ogni pubblico, mentre l'energia al microfono è quella di Brio & Francesco Tomasi, che giocano in casa. Il party di Halloween 2018 al Circus beatclub - Brescia è in collaborazione con Ruggero Vita Mood & Food, Nanni Nember Mini, Johnny Rockets, CBD Collection, Moro Soul Food Cafè, Radio Taxi Brixia, Tundra Ice International.

Tra i tanti party Circus beatclub - Brescia, va segnalato quello di venerdì 2 novembre quando al mixer della disco di Via Dalmazia arriva, anzi torna, Albertino, simbolo di Radio Deejay e di tutta la musica da ballo italiana. Tra l'altro il party del 2/11 la Circus family lo sta presentando sui suoi canali social (Facebook, Instagram) come una "moltiplicazione" di Albertino, perché un solo Alba non è abbastanza... Definirlo una vera leggenda del mixer e della radiofonia non è affatto sbagliato. Albertino è senz'altro uno dei dj italiani più rappresentativi di sempre. Il suo sound potente e inconfondibile è quello che ogni pomeriggio e spesso anche la sera fa muovere a tempo gli ascoltatori di Radio Deejay.

E non c'è solo il sound: conta moltissimo anche la sua ironia. Albertino, per i pochissimi che non lo sapessero, è star del pomeriggio radiofonico con Albertino Everyday durante la settimana con la rediviva Deejay Parade nel weekend. Nel giro di poco tempo ha reso lo slogan 'illuminaaa', uno dei suoi cavalli di battaglia nella conduzione radiofonica, facendolo diventare un tormentone proprio come tanti altri tra cui "Piach". Tra i suoi tanti personaggi, c'è Marco Ranzani. I suoi gusti musicali, le sue intuizioni hanno plasmato quelli di tante generazioni di appassionati di musica.

Cos'è Circus Beatclub?

Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club proporrà oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso... Il restyling a cui è stato appena sottoposto ha riempito Circus beatclub di tecnologia, quella che sa dare emozione: grandi schermi, luci che creano magia e si avvicinano al pubblico durante la serata. E come sempre il club ha cambiato colori e gran parte degli arredi. Quest'anno più che la solita discoteca sembra un luogo da vivere anche di giorno: le pareti sono chiare, i nuovi divani sono rosa. Il nuovo design è sobrio, ma alcuni dettagli (lampadari, carte da parati, cassetti) sono decisamente sorprendenti. Lo stile del sabato Circus per la stagione 2018-19 è legato alla street life, una tendenza che accomuna le metropoli di tutto il mondo, il venerdì trasforma il club in una casa accogliente, mentre il giovedì Rehab, party dedicato all'hip hop internazionale e alle nuove tendenze musicali.

Circus Beatclub

via Dalmazia 127, Brescia

info 333 210 5400

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/