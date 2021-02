E' periodo pieno di musica di qualità per Jaywork Music Group e tutti i suoi produttori ogni settimana pubblicano nuovi brani. "Come sempre noi di Jaywork siamo attenti ai vari stili della musica", spiega lo staff. "Abbiamo una splendida release Chill Out dei bravissimi (ormai non abbiamo più aggettivi nuovi) Mysticage che ci propongono la cover di "Right in The Night". Poi il nuovo singolo di Epicsamu in stile pop dance.

Il nuovo D:SIDE con DOG'z & PIG'z e finalmente il ritorno di "The Man With The Oranges Eyes" , dopo Back To You il nuovo The Sky in Your Eyes".

E poi sui canali social di Jaywork Music Group, ecco divertimento, idee e spunti creativi. Ad esempio, su Instagram, ecco tante divertenti interviste ad alcuni dj di talento e di esperienza. Mentre fanno sorridere, raccontano i loro trucchi e la loro passione per la musica.

Su Jaywork.com c'è poi un blog molto interessante per dj e artisti. Ad esempio, quanti sanno utilizzare correttamente gli account Artist su Spotify e Apple Music? Luca Peruzzi spiega come iniziare correttamente a gestire una parte ormai fondamentale della propria attività musicale.

https://www.jaywork.com/blog/come-usare-spotify-artist/

