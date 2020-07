Tutti i party della Praja di Gallipoli (LE), uno delle decine di locali gestiti da Musicaeparole, una realtà che da circa vent'anni fa ballare e divertire il Sud Italia e non solo, sono disponibili a questo link: https://bit.ly/prajagallipoli2020

Il calendario delle feste in programma è in costante aggiornamento. Ecco i primi appuntamenti in ordine di tempo, tutti da vivere con gli amici a due passi dalla spiaggia di Baia Verde / Gallipoli, una delle più belle del Salento e quindi di tutto il pianeta terra (isole comprese): giovedì 2 luglio torna l'appuntamento "Giovedì del Villaggio", perfetto per fare l'alba in compagnia.

Venerdì 3 luglio è la volta di Big Mama, party perfetto per chi ama le sonorità black (latin, hip hop, reggaeton) e pure per tutti gli altri. Sabato 4 luglio è la volta di Cristian Marchi, top dj italiano da sempre simbolo di divertimento e musica house melodica che fa battere il cuore. Il suo ultimo singolo è Cristian Marchi & Luïs Rodrïguez Feat. Max'C - "Shout It Out”.

Lunedì 6 luglio è la volta del primo appuntamento Lunedì Praja / Ange ou Demon. Sul palco alla voce un vero mattatore, Niccolò Torielli. Giovedì 9 luglio è la volta del primo appuntamento di Popfest - People on Pleasure, il festival che da anni porta alla Praja i protagonisti della scena internazionale. Per il debutto in console Silvio Carrano con i Salento Guys.

L'11 luglio è la volta di Cristiano Malgioglio, un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Malgioglio festeggia con lo staff e gli ospiti del club il compleanno della Praja.

Il 12 luglio è la volta di Rudeejay, per il Popfest, dj producer bolognese che ha appena pubblicato un disco con Tiesto... mentre la sera dopo, lunedì 13 luglio, per Lunedì Praja Ange ou Demon c'è Ludovica Pagani, influencer e dj girl da urlo.

Giovedì 16 luglio invece Andrea Damante, dj producer in forte ascesa in tutta Italia. Già comunicati anche altri party: il 26 luglio arrivano Merk & Kremont, dj italiani affermati ormai in tutto il mondo, il 27 torna Andrea Damante, mentre l'1 agosto è la volta del celeberrimo (e scatenato Gianluca Vacchi)....

Riassumendo, in Puglia si balla, grazie a Musicaeparole, società che da circa vent'anni è leader nell'intrattenimento. Il divertimento è parte integrante della filiera del turismo, soprattutto in Puglia ed è quindi davvero una bella notizia.

"Ringrazio davvero il Presidente Michele Emiliano e l'Assessore al Turismo Loredana Capone. Grazie al lavoro al lavoro che abbiamo fatto insieme da oggi è possibile tornare a ballare e divertirsi in discoteca in sicurezza", spiega Francesco Susca di Musicaeparole.







Tutti i party della Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

www.instagram.com/prajagallipoli/

Praja - Gallipoli (LE)

Lungomare Lido San Giovanni info 348 629 7999

www.facebook.com/prajagallipoli/