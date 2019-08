MotoGP, nelle libere sul Red Bull Ring 16 piloti in 9 decimi con Marquez ancora il più veloce

I primi 16 piloti in 9 decimi è il risultato alla fine della seconda sessione di libere del GP d'Austria di MotoGP sul circuito Red Bull di Spielberg. Questo, + giusto ricordarlo, grazie anche al circuito piuttosto corto.

Il miglior tempo è stato stabilito dal leader del mondiale, Marc Marquez, che con la sua Honda ha fatto registrare 1:23.916. A soli 66 millesimi è risultato secondo Maverick Viñales (Yamaha), nonostante la pista austriaca abbia finora regalato poche soddisfazioni alla moto di Iwata. Terza invece, è la Honda LCR, ma non dell'inglese Crutchlow - che oggi è rimasto leggermente attardato - bensì quella del suo compagno di squadra Takaaki Nakagami.

Solo settima la Ducati di Dovizioso, tra i favoriti per la vittoria e comunque il più veloce in FP1, a causa di una caduta senza conseguenze alla curva 3 nel momento in cui stava per fare il suo miglior giro, quando però eravamo alla fine della sessione di prova. Settimo tempo, invece, per l'altro ducatista Danilo Petrucci.





A rare crash for @AndreaDovizioso! 💢



The Ducati rider won't be topping the timesheets this afternoon! 😲#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/4h3x0x4g0k — MotoGPâ„¢ 🇦🇹 (@MotoGP) August 9, 2019



Valentino Rossi, sull'altra Yamaha ufficiale, è risultato 11esimo, ma on l'attenuante di essere in parte stato danneggiato dal traffico in pista mentre stava tentando il suo giro migliore.





Questa la classifica dei 10 migliori tempi.

01. Marc Márquez - (Repsol Honda Team) 1:23.916

02. Maverick Viñales - (Monster Energy Yamaha) +0.066

03. Takaaki Nakagami - (LCR Honda Idemitsu) +0.155

04. Fabio Quartararo - (Petronas Yamaha SRT) +0.237

05. Jack Miller - (Pramac Racing) +0.392

06. Miguel Oliveira - (Red Bull KTM Tech 3) +0.410

07. Danilo Petrucci - (Ducati Team) +0.414

08. Cal Crutchlow - (LCR Honda Castrol) +0.420

09. Andrea Dovizioso - (Ducati Team) +0.495

10. Pol Espargaró - (Red Bull KTM Factory Racing) +0.502



Sabato, 10 agosto, le qualifiche prenderanno il via a partire dalle ore 14:10.