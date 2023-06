Un pas de deux nell'eterna danza tra libertà e gabbie, desiderio e realtà. Con Birdy, a No'hma i prossimi 7 e 8 giugno, il coreografo taiwanese Lai Hung-chung dà corpo all'immagine del volo come estensione del desiderio di libertà.

Birdy, in scena allo Spazio Teatro No'hma mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, è un duetto di danza contemporanea su coreografia dell'artista taiwanese Lai Hung-chung, fondatore nel 2007 e direttore artistico della compagnia Hung Dance, terzultima partecipante all'edizione in corso del Premio Internazionale.

Come suggerisce il titolo, l'intera coreografia di Birdy ruota attorno al desiderio di volare come emblema di tutti i sogni di libertà: se la ballerina sogna di vivere una vita di uccello, la sua controparte maschile simboleggia, a seconda delle volte, un sostenitore, una gabbia, un cuore in cui rispecchiarsi e insieme a cui sognare un'altra vita. La coreografia attinge alla tradizione del Tai Chi e recupera alcuni elementi dell'opera cinese: la danzatrice indossa infatti un copricapo speciale chiamato "Ling Zi", le cui lunghe penne della coda di fagiano sono spesso indossate sugli elmi dei personaggi guerrieri per mostrarne la forza e l'abilità. In questo duetto, il "Ling Zi" contribuisce alla trasformazione della ballerina, dando corpo all'aspirazione a fuggire dalla realtà che spesso contraddistingue molti di noi, rinchiusi nelle nostre gabbie subìte o, talvolta, autoimposte.

Dopo la maltese Moveo Dance Company e il suo From Malta with love, lo spettacolo di Hung Dance si posiziona sul filo delle proposte internazionali di danza contemporanea e teatrodanza ospitate dallo Spazio diretto da Livia Pomodoro, che conferma la propria attenzione per il nuovo e la consueta sensibilità nei confronti delle esperienze più innovative; così è anche per Manoland, la performance thailandese incentrata sul tema attualissimo dell'uso dei social media, che chiuderà la programmazione del mese di giugno.



LA RASSEGNA

Ogni anno il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No'hma, ospita a Milano quattordici compagnie da tutto il mondo, valutate dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria Internazionale degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, a partire dal 2009, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 146 spettacoli per un totale di più di 80.000 spettatori, che grazie allo streaming e all'Onlife sono sparsi in tutto il mondo.

Spettacoli mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, ore 21.

L'ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a [email protected] o chiamando il numero 02/45.48.50.85.

Birdy

HUNG DANCE

direttore artistico LAI, Hung-chung

amministratore CHANG

I ballerini I-han LEE, Kuan-ling

luci TSAI, Chao-Yu

compagnia Hung Dance