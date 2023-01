Nel 2019 ecco i primi casi di Covid e il mondo intero piombava nell’emergenza mondiale. La gente ha dovuto combattere con la salute, con la perdita dei cari, con il lavoro che mancava e altro.

Credo che ricchi e politici, tranne quelli deceduti, non si siano resi conto di ciò che stava accadendo, chiusi nelle loro case a partecipare ad inutili salotti tv!

Il mondo intero cerca oggi di ritornare alla normalità e la politica "cieca e sorda" crede che si ritorni alla normalità con Pnrr, opere e infrastrutture, in un casino enorme di tangenti e mazzette varie?

Mentre i sacchi di banconote circolano nelle case di molti, ricordiamoci di Poggiolini e Di Lorenzo… (cosa è cambiato da quei tempi?), a Salerno, dopo il concerto di mezzanotte, i fuochi d'artificio e le luci di artista… la normalità è rappresentata dall’invio ai contribuenti della Tari 2019… il 31 dicembre, gravata da interessi, sanzioni… e "omissis".

Mi chiedo… e se la gente poi andasse in piazza e invece di applaudire i Negroamaro suonasse la propria musica personale, come sarebbero i titoli dei giornali il giorno dopo?

La gente a stento si sta riprendendo dalla pandemia non ancora conclusa, vittima di una guerra e dei rincari di luce, gas e combustibili vari, ora cosa dovrebbe fare? Ringraziare il Comune di Salerno per l’aiuto, applaudire alle leggi dello stato e alla solerzia dei computer che hanno calcolato interessi e sanzioni e che... entro 60 giorni si deve procedere a prelievi coatti?

Lo Stato e il comune impositore... da una parte lanciano il 31 dicembre fuochi d'artificio e regalano soldi e armi per la guerra e dall'altro chiedono tasse, interessi e sanzioni ai cittadini lavoratori. Sarà anche giusto, non lo nego, ma non in questo momento. Qui la saggezza e l'opportunità di azione si sono davvero persi.

La lotta contro l'evasione è ben altro e di esempi, mi sembra che ne abbiamo molti.

Ma come si può pensare che il commerciante oramai alla frutta per luce, gas e altro paghi la Tari 2019 con il 30% e più di interessi? È pura follia... specie in questo momento.

Viviamo in un mondo dove specialmente i politici, con la tasche piene, se ne fottono della gente che ha problemi. Tutti oggi hanno problemi, tranne politici, delinquenti e truffatori di vario genere.

Il mondo è in mano dei furbi… e le istituzioni sono dalla parte dei furbi.

Io di questa Tari 2019 a Salerno… se fossi il Comune mi VERGOGNEREI... una vera schifezza di fine anno, che grida vendetta.

Ma davvero chi ha avuto problemi, e parlo di commercianti e professionisti vari, provati dalle problematiche della pandemia e della guerra, andranno in banca entro 60 giorni con l'F24?

I disordini sociali di solito sono il frutto dei comportamenti sconsiderati ed inopportuni di altri... e spesso sono i piccoli fuochi ad alimentare i grandi incendi.