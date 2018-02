Alberto Salaorni & Al-B.Band: a marzo tra Madonna di Campiglio, Verona, Bardolino

Il 2018 è iniziato con il piede giusto per Alberto Salaorni & Al-B.Band, una delle formazioni live più attive in Italia.

Il 3 marzo Alberto Salaorni e i suoi musicisti fanno scatenare ancora una volta il Club 54 by Des Alpes a Madonna di Campiglio, l'8 marzo sono invece all'inaugurazione del Swing a Bardolino (VR), che è stato appena rinnovato. Il 10 invece tornano al Mad'in Italy a Verona, mentre il 17 la loro musica dà il ritmo al Gran Ballo di Primavera dell'Hotel Veronesi a La Torre di Verona. Sabato 24 sono ancora al Club 54 by Des Alpes a Madonna di Campiglio, il 30 al Piper di Verona, dove sono di casa mentre il 31 fanno cantare e ballare il Fabric 107 di Ospedaletto di Pescatina (VR).

Capitanati dall'instancabile Alberto Salaorni, gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Periodicamente al Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nel loro più recente album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify: goo.gl/dQzyBN) e su cd. Tra i tanti brani contenuti nell'album, oltre al singolo "Maledettamente Amato", programmato da decine di emittenti radio in tutta Italia, spicca "Hear Me", una ballad in inglese decisamente emozionante.

www.facebook.com/ALBBANDofficial

www.albiband.com/