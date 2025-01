Al via da sabato 1 febbraio a domenica 16 febbraio la nuova edizione di Fill Your Bag, l’evento di East Market dedicato esclusivamente all’abbigliamento vintage. Per primi a portare in Italia il vintage al sacco con “Solo 1 Mese in Ticinese”, tornano per due settimane alle Colonne di San Lorenzo con un vintage sale ad ingresso gratuito interamente dedicato all’abbigliamento e second hand in tutte le sue forme.

Il gioco è semplice: saranno disponibili tre diverse borse a partire da 19 Euro nei formati piccola, media e grande.

Queste potranno essere completamente riempite, scegliendo tra oltre 50mila capi selezionati con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Divertirsi a scovare le proposte più alla moda per tutte le tasche, curiosare nelle ceste e negli scaffali in cerca dell’affare più vantaggioso, tra i migliori pezzi sempre accuratamente controllati dallo staff di East Market.

Migliaia di proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati, che possono sempre essere provati nei camerini presenti nella venue. I più trendy abiti di seconda mano tra pelle, t-shirt, blazer, gonne, bomber, workwear, militare, kilt originali e accessori. Vasta scelta di denim tra pantaloni, giacche e camicie in tutti i lavaggi, taglie e colorazioni tie-dye. Calzature dai più classici Dr. Martens alle sneakers più colorate. E ancora iconici giacconi come Wrangler, Lee, Levi’s e Carhartt, felpe college e molto altro.

Fill Your Bag persegue la consueta mission di East Market, ovvero, valorizzare la cultura e la consapevolezza del riciclo anche attraverso la comune pratica dello shopping. Coniugare la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità negli anni, senza però abusare della sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.

Mettendo in circolo migliaia di capi a prezzi accessibili, East Market promuove la circolarità dei prodotti sviluppando nel concreto un’economia circolare. Tutto il fascino della moda, senza però rinunciare alla sostenibilità in completo contrasto con i limiti imposti dalle pratiche della fast fashion.

Da sabato 1 febbraio a domenica 16 febbraio

Corso di Porta Ticinese, 22 – Milano

dalle 10.30 alle 19.30

ingresso gratuito

infoline +393516559781