Leggendo e ascoltando certe mosse del Governo dei Peggiori, si ha l'impressione che Giorgia Meloni stia approfittando della sua “presa” del potere per indirizzare il Paese verso una svolta autoritaria simile al regime ungherese di Orban, per non dire di Putin. L'affermazione potrà sembrare esagerata, ma il sospetto c'è, ed è anche forte.

Emblematico, a tal proposito, è stato il caso Donzelli. Il suo attacco scomposto contro il Partito Democratico, accusato addirittura di essere colluso con mafiosi e terroristi solo perché tre dem si sono recati nel carcere dove è rinchiuso Cospido per valutare le condizioni dei detenuti, ha evidenziato la vera natura e la vera impronta del Governo Meloni.

La vicenda è stata particolarmente grave perché il manutengolo di Meloni ha approfittato di un dibattito parlamentare, in cui si parlava d'altro, per tirare dal cilindro magico dei documenti riservati e usarli contro l'opposizione. La gravità dell'accaduto non sta tanto nell'accusa lanciata contro i piddini, quanto piuttosto nel fatto che quelle carte non sarebbero dovuto nemmeno essere note a certi personaggi, ma che sono state “estorte” mediante intercettazioni senza che i diretti interessati sapessero di essere ascoltati e registrati.

Insomma, si è trattata di una operazione degna della peggiore Stasi, la polizia della Germania dell'Est che spiava le persone senza chiedere alcuna autorizzazione ai magistrati. Davanti a questo episodio, anticostituzionale, la premier ha semplicemente alzato le spalle, giustificando l'operato di un manutengolo che andava buttato fuori dal Parlamento per violazione del segreto d'ufficio e non tenuto lì come se fosse il capo della nuova Gestapo.

Per quanto si tenti di alleggerire la posizione di Meloni, definendola una neofascista bonaria e scanzonata, si ha il sospetto che Meloni abbia un progetto ben chiaro nella sua testa: rovesciare il nostro sistema democratico per avvicinarlo a quello dell'Ungheria di Orbàn, che di democratico ha un bel nulla. La premier sarà stata anche scanzonata, ma ha idee in testa che non si adattano al tessuto costituzionale, repubblicano e democratico dell'Italia.

Del resto, cosa vuoi aspettarti da una che ha dei riferimenti politici discutibili? In questa storia c'è solo da rilevare che la Meloni, lungi dall’essere stata scelta dalla maggioranza degli italiani, come ama dire e amano dire molti dei suoi fan, è stata scelta solo da una sparuta minoranza che ha vinto grazie alla vera maggioranza: quelli che alle elezioni nemmeno si sono presentati.