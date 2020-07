Si svolgerà a Partinico, presso la Real Cantina Borbonica, nella giornata del 23 luglio 2020, dalle 09.00 alle 13.00, un workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento, organizzato da weStart, team di professionisti siciliani, in collaborazione con il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Erasmo Briganò, che ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa, fa parte di una serie di incontri, che si svolgeranno in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo, con l’obiettivo di coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici che rendono il territorio particolarmente performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare e concretizzare delle azioni, per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

I temi che verranno affrontati nei workshop di Partinico, riguardano i numerosi vantaggi e le possibili opportunità da saper sfruttare, in seguito alla recente istituzione della ZES (Zona Economica Speciale) nella Sicilia Occidentale, che comprende, oltre a Partinico, anche Termini Imerese con il suo agglomerato industriale e Carini con la prossima apertura del centro RiMED.

A tale proposito è utile ricordare che i benefici economici delle Zes previsti dal decreto legge n. 91/2017 riguardano notevoli incentivi fiscali, più credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro, oltre ad un consistente regime di semplificazioni che saranno stabilite da appositi protocolli e convenzioni e che comunque prevedono anche l’accelerazione delle procedure per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.

A rappresentare weStart, nel workshop, sarà Manfredi Mercadante, co-founder di Eclipde, un incubatore e acceleratore di Start-up, con sede in Sudafrica. Il giovane legale, descriverà le soluzioni proposte da weStart, per lo sviluppo delle aree interne per rilanciare l'economia sociale.

L’Ing. Gestionale Nausicaa Allegra, successivamente, provvederà ad illustrare l’insieme di criticità e le possibili aree di sviluppo interne per il 2020, che interessano i territori siciliani.

Nell’intervento successivo, Tommaso Di Matteo, Amministratore Delegato di CPW Italia, società che si occupa di consulenza alle imprese, parlerà di cooperazione ed innovazione, che possono interessare il tessuto economico di Partinico.

Antonio Volpe, CEO Powersint Srls, affronterà, invece, tematiche inerenti i servizi digitali per la PA e PMI, mentre l’Ing. Piero Tuzzo, Director di Stsicily, parlerà di internazionalizzazione di Imprese, formazione e turismo in era post Covid19.

Dario Donato, Architetto di SparialConnection(s), discuterà, infine, della possibile realizzazione di un centro polivalente nella zona ZES. La Dottoressa commercialista Marta Scalia, infine, tratterà argomenti che riguardano gli incentivi e le agevolazioni per le aree interne della zona ZES.

weStart (weSicilian Talents A Real Transformation)