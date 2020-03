Limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall'Italia. Questa una delle modifiche previste dall'ultimo decreto legge - adesso pubblicato in G.U. - sulle restrizioni per mitigare il contagio da coronavirus.

Nel testo si prevedono "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale".

Va comunque ricordato che, in relazione al contenuto del dpcm del 22 marzo, il Viminale il giorno successivo ha emanato una circolare interpretativa inviata alle prefetture e pubblicata sul proprio si to il 24 marzo che, per quanto riguarda gli spostamenti all'interno del territorio comunale prevede qualche deroga.

Comunque, rispetto al testo annunciato da Conte, la misura si estende anche ai confini nazionali.