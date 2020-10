Come sottolinea il New York Times, la doppia preoccupazione di Trump nel voler da una parte dimostrare che è di nuovo pienamente operativo e dall'altra riscrivere la realtà adattandola alle necessità della sua propaganda elettorale, lo sta portando a minimizzare, ignorare e travisare questioni di interesse nazionale estremamente serie... ancor più di quanto abbia fatto in passato!

Per averne conferma, è sufficiente andare a dare un'occhiata alla sua pagina social su Twitter che da un paio di giorni sforna post e retweet ad un ritmo impressionante pubblicando dichiarazioni anche in contraddizione tra loro, tanto da lasciare perplessi non solo su quello che Trump voglia fare, ma anche se effettivamente sia nelle condizioni per poter svolgere il suo incarico.

A dimostrarlo è in particolar modo la decisione di interrompere il dialogo con i democratici per l'approvazione di un pacchetto di aiuti per piccole imprese e persone che, a causa della pandemia, hanno perso o stanno perdendo il lavoro.

Così Biden ha potuto, via social, rivolgersi agli americani dicendo loro che "se siete senza lavoro, se la vostra attività è chiusa, se la la scuola di vostro figlio è chiusa, se vi sono licenziamenti nella vostra comunità, Donald Trump oggi ha deciso che a lui tutto questo non interessa".





Make no mistake: if you are out of work, if your business is closed, if your child’s school is shut down, if you are seeing layoffs in your community, Donald Trump decided today that none of that matters to him. — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020

In effetti, quanto Trump sta facendo opponendosi agli aiuti che i democratici al Congresso vorrebbero approvare da settimane, non solo è insensato dal punto di vista elettorale a meno di un mese dal voto per le presidenziali e da quello per il rinnovo di circa un terzo dei seggi al Senato, ma anche dal punto di vista dell'economia, perché quei soldi contribuirebbero a far riprendere la crescita economica in quella nazione.

Anche quest'argomento, quasi certamente, sarà al centro del dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza - Mike Pence e Kamala Harris - che alle 21 ora locale di mercoledì si confronteranno nell'auditorium dell'Università dello Utah a Salt Lake City, moderati dalla giornalista di Usa Today, Susan Page, mentre il contagio da Covid negli Stati Uniti ha ripreso a crescere al centro e al nord del Paese e i sondaggi, a quasi 3 settimane dal voto, danno Biden vincente anche negli Stati che nel 2016 avevano permesso la vittoria di Trump.