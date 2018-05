Arzano. Nasce “Aisha”, la prima clinica veterinaria fornita di pronto soccorso. Una grande intuizione imprenditoriale con i crismi di innovazione ha avuto luogo nella cittadina a Nord di Napoli.

In via Volpicelli, l’amore per gli animali, la professionalità e la caparbietà della dott.ssa Maria De Rosa, ha dato vita alla prima clinica per animali, specializzata nella cura dei piccoli amici domestici, esotici e non convenzionali. Facilmente raggiungibile, diventerà punto di riferimento per molti dei possessori di animali.

All’interno della struttura, attrezzata con macchinari all’avanguardia e annessa camera operatoria, vi lavoreranno oltre alla dott.ssa De Rosa, responsabile della struttura, una serie di specialisti e addetti al servizio di toilettatura e reception.

A chiamata anche il servizio di pronto soccorso. “ Abbiamo pensato alla realizzazione di una struttura moderna che possa offrire il massimo dell’efficienza in termini di tempi di intervento – ha precisato Maria De Rosa - .

Infatti, sarà la prima struttura capace di intervenire sui nostri piccoli amici in qualunque momento avvalendoci anche della consulenza di specialisti dei vari settori”. Considerato che anche l’infortunistica stradale e domestica ai danni di cani e gatti ma non solo è molto frequente, si prospetta che il servizio di pronto soccorso e camera operatoria sarà uno di quelli più usato.

Umberto Longo