All'Olimpico, nel pomeriggio di domenica, la Roma ha superato l'Udinese 3 - 0. Eroe di giornata il francese Veretout che nel primo tempo indirizza l'incontro sul giusto binario per i giollorossi con una doppietta, andando a segno già al 5' con un colpo di testa su assist di Mancini e raddoppiando poi al 25' grazie ad un rigore concesso dall'arbitro Giacomelli.

Nel secondo tempo l'Udinese prova a reagire, ma un pò per l'imprecisione di Deulofeu, un pò per la bravura di Pau Lopez, il risultato non cambia.

In compenso, in pieno recupero, al 93' Pedro sigla la rete del definitivo 3 - 0 con un tiro sotto l'incrocio.

Nella classifica di Serie A la squadra di Fonseca sale a 43 punti, a -6 dalla capolista sconfitta sabato sera, in trasferta, dallo Spezia per 2-0.







Crediti immagine: Twitter @OfficialASRoma