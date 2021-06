Da qualche giorno si torna di nuovo a parlare del Costa D'Amalfi e dei lavori "imminenti". Si sente parlare di 3-5 milioni di passeggeri e di aerei cargo che volerebbero anche di notte e di espropri, prevalentemente di aree agricole, comprendenti anche civili abitazioni.

Bisognerebbe però anche parlare e possibilmente smentire ciò di cui da sempre scrivo...

Il master plan dell'aeroporto Costa d'Amalfi non prevede cargo in un orizzonte decennale.

Il master plan dell'aeroporto Costa d'Amalfi non è stato approvato per il tipo di traffico che viene propagandato.

Gli espropri delle aree con civili abitazioni è onerosissimo e innescherà una serie di opposizioni, ma comunque non è neppure iniziato e si parla di inizio e addirittura quasi di data di fine lavori!

Più si parla di milioni di passeggeri e di cargo, più si parla di inquinamento diretto e indotto e gravi fonti di alterazione dell'ambiente.

Se le autorizzazioni del Ministero dell'Ambiente sono davvero state rilasciate per milioni di passeggeri e per voli cargo, inviterei i responsabili a pubblicare i documenti.

Purtroppo, poiché conosco ogni angolo e foglio di quel progetto, "piano industriale segreto compreso", sarebbe opportuno che chi conosce la verità iniziasse a parlare con sincerità... e a raccontare anche delle prescrizioni.

Inoltre, i famosi 20 milioni dello sblocca Italia che continuamente vengono prorogati, rappresentano il punto di arrivo o di fine?

La stessa stampa potrebbe "informarsi" consultando documenti esistenti e non limitarsi a riportare solo interviste di chi ha tutto l'interesse a farsi propaganda.

Se esiste il cargo e se il Costa di Amalfi ha le autorizzazioni per un traffico di 3-5 milioni di persone... che vengano pubblicate una volta per tutte... perché io quei numeri nei documenti ufficiali non li ho mai visti!



Io credo e sostengo secondo scienza che, una delle cose più "stupide e inopportune", sarà quello di costruire un aeroporto a Pontecagnano. Questa opera rappresenterà una enorme fonte di alterazione per tutto il territorio con una non poco significativa alterazione dei terreni, della qualità dell'aria e con aumento di patologie.

Pontecagnano che produce tra l'altro quarta gamma e rucola Igp, a mio giudizio si sta scavando una fossa pensando di "apportare benefici".

La mia non è una opinione, ma solo un autorevole parere suffragato da ciò che abbiamo studiato, pubblicato e da ciò che nel mondo intero sta emergendo.

Troppo facile piangere dopo... come è accaduto per Ilva e altro... bisogna pensarci molto prima: si chiama Prevenzione Primaria.

La mia posizione scientifica su ciò che accadrà non si muove di un solo centimetro, e le continue citazioni mondiali dei miei studi fanno capire che la mia posizione di grande perplessità è reale e non fantascientifica.