Scatta oggi il conto alla rovescia in vista dell'Aquaticrunner 2020. La corsa degli uomini-anfibi, capaci di alternare tratti di corsa a piedi a tratti di nuoto in mare aperto, che il prossimo 12 settembre vivrà, tra la partenza di Grado e l'arrivo a Lignano Sabbiadoro, la propria settima edizione, assegnerà anche l'anno venturo il titolo italiano assoluto della specialità dello swimrun.



E’ stata presentata a Marano Lagunare in pescheria Vecchia, venerdì 28 Agosto dalle 18.30 con la presenta del sindaco della città e dei due vicesindaci ed assessori allo sport di Lignano Alessandro Marosa e Grado Matteo Polo. A causa della pandemia in corso in tutto il mondo, il titolo mondiale è stato annullato, per evitare di avere troppi atleti stranieri al nasato di partenza. Ben 23 nazioni infatti avevano iscritto i loro atleti, che comunque parteciperanno all’edizione 2021, che assegnerà il titolo mondiale per la terza volta. Durante la serata è stato presentato anche il progettocomune che coinvolgre LAGUNA MAGAZINE ed aquatticrunner assieme Buian Stefano (detagli a fine articolo).



Saranno 220 gli atleti ammessi per qualificazione ed una parte ammessa per curriculum sportivo. Le iscrizioni, aperte e chiuse immediatamente in poche ore, ancora a dicembre 2019 prevedevano 300 atleti, numero calato agli attuali dopo la rinuncia da parte degli organizzatori del titolo iridato. Gli stranieri saranno una quindicina provenienti principalmente dall’Austria e dall’ Ungheria. Nel 2019 il grosso proveniva dalle isole Canarie, gara di qualificazione mondiale del 17 Ottobre . che assegnerà il titolo di categoria di distanza media (Word Cup Half distance – Aquaticrunner Fuerteventuira), dove a Lignano verranno dati 6 slot per parteciparvi. La gara di Ferteventura a sua volta sarà gara di qualificazione mondiale per IWC Word Championship Aquaticrunner Grado Lignano del 2021 che assegnerà il titolo iridato per la terza volta e che quest’anno è appunto stato cancellato dagli organizzatori friulani. Un altro grosso numeri di atleti proveniva dal Canada, cove doveva disparasti il secondo titolo di categoria sulla distanza breve, ma che è stato annullato ancora a Giugno (Word Cup Short distance – Aquaticrunner Ontario).



L’ edizione 2020, assegnerà il titolo nazionale CSEN per la quinta volta consecutiva e per la terza volta quello assoluto, essendo stato annullato il titolo a coppie previsto a Bologna a fine Luglio. Gli italiani che si giocheranno il titolo saranno pluricampione italiano di duathlon e triathlon Daniel Hofer ed attuale campione mondiale di Swimrun e Alberto Casadei campione mondiale nel 2018, molti atleti che negli anni hanno vestito la maglia della nazionale azzurra, quali Massimo Guadagni (vincitore dell’edizione 2017) e Marco Marchese, Adelaide Cappellini, atleta che ha vinto l’edizione di Aquaticrunner nel 2018, ma atleti come Francesco Cauz (che ha visto le edizioni 2015 e 2016) e Daniela Calvino (seconda nel 2018 e 2019).



La settima Aquaticrunner è stata presentata da Matteo Benedetti Sabato 23 Novembre 2019 al Bingo Star di viale Palmanova a Udine, alla presenza dei due vice-sindaci delle città di partenza ed arrivo, Matteo Polo per Grado e Alessandro Marosa per Lignano, e di Giuliano Clinori, vicepresidente di Csen Italia, l'ente di promozione sportiva associato alla corsa friulana e successivamente Sabato 29 Febbraio a Bologna alla sede dello CSEN assieme alla redazione di Mondo Triathlon Milano e con gli organizzatori emiliani.



Per quanto riguarda il tracciato del 2020, la distanza è stata diminuita nella parte di Lignano per un totale di 26 Km al posto di 34 km previsti. Questo deriva dalla necessità di rispetto dei protocolli anti-covid, che prevedono per evitare assembramenti le zone chiusa al pubblico degli arrivi e di passaggio della gara, zona studiata con l’amministrazione di Lignano e il vicesindaco Alessandro Marosa, ed identificata nella spiaggia dei cani di Sabbiadoro (a fianco al ristorante al Tahiri).



Si prevede l’utilizzo della mascherina per tutti gli atleti nella zona di Grado da Parco delle Rose fino in spiaggia, la gara infatti partirà come chilometro zero dalla Costa Azzurra, e in tutta la zona dopo la Finisher Line a Lignano Sabbiadoro. Per evitare assembramenti, non sono previste docce e pasta party. La zona sarà completamente chiusa al pubblico con la supervisione di uno staff di sei persone dedicato unicamente all’attuazione dei protocolli del covid-free. E’ vietato a chiunque di entrare nella zona di gara, che sarà completamente transennata nella parte di Lignano. Gli atleti giunti dalle isole, dove Marinetta è l’ultima, ‘’sbarcheranno’’ in terra ferma a Lignano Sabbiadoro, nella zona del Faro rosso, dove percorreranno un bastone finale a nuoto di 1500 mt per finire la loro gara nella spiaggia dei cani dopo il Tahiri per un totale di 4,75 km di nuoto e 21,25.

Non ci sarà la premiazione plenaria e gli atleti verranno premiati a porte chiuse direttamente in spiaggia dopo gli arrivi. Hanno confermato la presenza alle premiazioni, il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, i vicesindaci di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa e di Grado Matteo Polo e il sindaco di Marano Lagunare Mauro Popesso.



Durante la gara, che verrà trasmessa in diretta su CAFETV24 dalle 9:00 alle 12:30, saranno previste interviste in diretta da parte di Dario Nardone, direttore di FCZ di Milano, mentre al via e agli arrivi ci sarà sempre il conduttore televisivo Gilberto Zorat, giunto alla sua sesta presenza all’Aquaticrunner.



La mattina, prima degli arrivi degli atleti élite, verrà fatta una gara dimostrativa di Swimrun con i Cani e non poteva essere che disputata nella doggy beach di Sabbiadoro.



L'edizione 2019 è stata la gara più dura, per condizioni meteo marine, mai disputate in Italia, dove gli atleti provenienti da tutto il mondo si soni cimentati con pioggia, freddo, correnti e mare grosso. Infatti il vento forte, temperature dell’aria piuttosto basse rispetto alla media del periodo, hanno richiesto uno sforzo extra agli atleti partecipanti per completare la gara.

Questa gara si di swimrun è da considerarsi quella più dura mai fatta in Italia per condizioni meteo. Va considerato che le correnti nei canali erano veramente proibitive e a questo va aggiunto il forte vento che creava onde anche di un metro.



Che cos’è Swimrun

Lo swimrun è uno sport multidisciplinare che prevede la pratica della corsa alternata al nuoto, all'aperto e in acqua libere. La particolarità è che coinvolge molte transizioni tra le fasi di nuoto e di corsa senza delle zona cambio come accade nell'aquathlon e nel triathlon e con l'ausilio di equipaggiamenti per le frazioni di nuoto (galleggianti, pinne, maschera boccaglio, ecc.) ed è previsto di nuotare con le scarpe da corsa ai piedi. Nel 2006 Ö till Ö (da isola a Isola), com'è accaduto anche per all'Ironman Hawaii con il Triathlon, che si è autoproclamata Coppa del Mondo di Swimrun a squadre e tutt'oggi è ancora così.



Lo Swimrun in Italia

Già nel 2012 si iniziava a pensare a come si poteva collegare Grado a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia, correndo e nuotando senza soluzione di continuità tra le isole. L'idea nacque da Francesco Degano e Matteo Benedetti, quasi come sfida. Le due località sono separate da cinque isole sabbiose e da tre grandi bocche di porto. Matteo accolse la proposta di Francesco pur sapendo che non sarebbe stato facile realizzarla. Infatti oltre ai dubbi sulle correnti e sulle insidie del percorso, si manifestarono quelli connessi alle modalità di gara, ovvero come si faceva a portare le scarpe da un'isola all'altra nelle frazioni di nuoto? Si decise che si doveva nuotare e correre sempre con le scarpe ai piedi e senza l'ausilio di altre attrezzature. A quel tempo nessuno sapeva che in Svezia si disputavano già gare di questo tipo e nemmeno che esisteva la disciplina dello Swimrun. Infatti le regole di gara furono diverse fin da subito rispetto a quelle Svedesi, dato che la cosa nacque in maniera autonoma ed indipendente.

La sfida lanciata tra i due amici due anni prima, divenne di fatto il primo test integrale sul percorso e il primo Swimrun Italiano e fu fatto su due giorni, il 23 e 24 Aprile 2014, con tutte le autorizzazioni del caso, ma non con fini agonistici. Allo stesso test parteciparono anche altri atleti locali. La data e l'ora del test furono scelte in funzione del primo quarto di luna e della bassa marea, al fine di avere meno corrente possibile nei canali e un bagnasciuga calpestabile evitando di correre sulla sabbia. Infatti le cinque isole separano la Laguna di Grado e di Marano dal mare aperto e in funzione della corrente l'acqua entra oppure esce dalle bocche di porto, creando correnti e vortici molto forti in funzione dell'attrazione lunare (anche superiori ai 5 nodi).

Il 10 maggio 2014 alle ore 12:00, ci fu il 1° Amphibianman Lignano Sabbiadoro, gara ufficiale disputata sotto egida CSEN che fu di fatto la prima gara al mondo ad essere disputata fuori dalla Svezia e la prima al mondo con la formula individuale.

Essa fu fatta per studiare il tratto iniziale di gara e per un totale di 11 km di corsa e 4 di nuoto (2 km run-2 km swim-8 km run-2 km swim-1 km run).

Il 3 agosto 2014 alle ore 7:30 fu la volta del 1°Aquaticrunner ITALY XTriM Border Lagoon, dove il numero di partenti, (bloccato, a numero chiuso, e con credenziali e titoli sportivi), fu come scritto sopra di soli 70 atleti e prevedeva la partenza da Lignano a l'arrivo a Grado 24 km (4,5 nuoto e 19,5 corsa).



Laguna Magazine insieme ad Aquaticrunner

Come associazione Sapori United che realizza Laguna Magazine abbiamo corrisposto il desiderio di Bepi Milocco, personaggio simbolo di Marano, di far risaltare maggiormente la Città di Marano Lagunare nel contesto di Aquaticrunner non potendo ospitare la partenza e l'arrivo della gara ma le isole del suo territorio per il percorso.

Lo abbiamo fatto nello stile che caratterizza dalla nascita questo magazine ovvero fornire una vetrina della storia, delle tradizioni, dei personaggi, del territorio e delle nuove idee.

Abbiamo raccolto l’invito di Matteo Benedetti di intraprendere una collaborazione che vedrà l’inserimento di un numero speciale di Laguna Magazine dedicato ad Aquaticrunner che verrà inserito nei materiali di gara destinati agli atleti e organizzatori.

Inoltre abbiamo approfittato della risonanza di Aquaticrunner di portare all’attenzione un progetto di promozione del cicloturismo in questo territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Marano Lagunare e Rete Bike Fvg con il tour operator Cycletaurus che vede protagonista la Riserva Naturale Valle Canal Novo, straordinario luogo lagunare di biodiversità.

Inoltre in una logica di sistema regionale c’è stato un primo collegamento attraverso la partecipazione dello stesso Sindaco di Marano all’apertura dell’infopoint dedicato al cicloturismo del comune di Muggia, località con la quale intende collaborare per futuri progetti sul cicloturismo.

Non abbiamo perso tempo e dal punto di vista sperimentale abbiamo proposto già quest’anno per il 12 settembre a Muggia e 13 settembre a Marano un evento dal titolo "E-Bike test fest" che intende promuovere l’utilizzo delle bici elettriche nel territorio costiero della nostra regione con la possibilità di provare le e-bike con delle guide specializzate.

Per tutti noi la vera sfida sarà il prossimo anno 2021, con l’auspicio che attraverso Aquaticrunner quindi tra lo sport, la cultura, le imprese e le istituzioni si possa trovare sempre più punti di incontro per lo sviluppo del turismo sostenibile.

Ufficio Stampa Aquaticrunner 2020