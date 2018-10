Selena Gomez ricoverata per disturbi mentali. Depressione e attacchi di panico hanno colpito la cantante che ha deciso di deciso di correre ai ripari.

Ricoverata in clinica per ben 2 volte nelle ultime settimane, Selena Gomez ha deciso di dire basta a social e lavoro per dedicarsi esclusivamente a recuperare il proprio stato di salute.

Fan in grande ansia, con il suo ex, Justin Bieber, che è andato in chiesa a pregare per lei, dopo aver saputo delle sue condizioni di salute.