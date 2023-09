A Palermo la presentazione del volume sulla storia di Suor Vincenza Maria Amorelli.

Si è svolta nel pomeriggio di sabato scorso, 16 settembre, alle 16.30 a Palermo, presso la casa generalizia delle Suore Collegine Sagra Famiglia in via G.E. Di Blasi, 163 la presentazione del libro: “La collegina di Sambuca. Suor Vincenza Maria Amorelli (1737-1824)”, ultima opera di Mons. Gaetano Tulipano, edita quest’anno da Carlo Saladino Editore.

Un opera di particolare finezza non solo documentale: infatti l’autore non si è limitato nell’asettico lavoro di riordino del materiale raccolto, ma ha saputo fornire anche delle vere e sane nozioni di teologia in relazione all’esperienza di vita di Suor Vincenza.



