Non è un'estate come tutte le altre, ma divertirsi e rilassarsi di fronte al mare, per gli ospiti di Domina Zagarella Sicily, struttura deluxe situata a Santa Flavia (PA), è facile. Insieme ad un paesaggio che emoziona e ad una struttura d'eccellenza (...), Domina Zagarella Sicily propone ogni sera o quasi propone eventi, presentazioni, divertimento... oltre che dinner show d'eccellenza.

C'è una bella notizia anche per chi non soggiorna all'interno della struttura e abita o è in vacanza in una zona bellissima, ricca di cultura e non solo di splendide spiagge: gli show di Domina Zagarella Sicily sono aperti a tutti, non solo agli ospiti del resort. Gli spettacoli iniziano alle 22 e in alta stagione può assistervi chi sceglie di cenare al Domina Zagarella Sicily (25/35 € a testa, vini esclusi).

Sabato 31 luglio Giovanni Ciacci torna al Domina Theatre, per raccontare, dopo aver presentato "Favole Arcobaleno, storie e leggende di persone libere" un altro suo libro, "La Contessa". Celeberrimo curatore d'immagine, costumista e stylist spesso presente in tv (ha collaborato per più edizioni del Festival di Sanremo, ha partecipato a 'Ballando con le Stelle', Giovanni Ciacci è tra gli opinionisti di Pomeriggio 5 e Domenica Live con Barbara D'Urso su Canale 5...) e frequenta spesso anche il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh.

"La Contessa" è un volume che Giovanni Ciacci ha dedicato a Giò Stajano, un personaggio eccentrico, geniale, animatore instancabile delle notti italiane della seconda metà del Novecento. Giò è stato il primo gay dichiarato della storia del nostro Paese e una delle prime transessuali note alla cronaca. Questo romanzo racconta, tra leggenda e realtà, tra aneddoti incredibili ma veri e particolari perfettamente verosimili ma inventati, la straordinaria vita della Contessa.

E prima Il 28 luglio, invece, tante risate con il comico Roberto De Marchi, spesso protagonista in tv e al cinema. Il 4 agosto invece è la volta del mago comico Eta Beta.

Domina Zagarella Sicily

Via Nazionale, 77

90017 Santa Flavia PA

tel. 091909249

https://www.dominasicily.com/