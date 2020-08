Queste le dichiarazioni riportate sul sito della società nerazzurra dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, al termine della sconfitta subita contro il Siviglia che è costata alla sua squadra l'Europa Legue:

"È stata una partita dura, equilibrata. Ogni episodio nel secondo tempo avrebbe potuto cambiare l'inerzia del match. Abbiamo avuto un'occasione importante, poi è arrivato un autogol sfortunato. Il rimpianto però arriva fino a un certo punto perché i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra abituata a giocare questo tipo di partite. Il Siviglia ha vinto diverse volte questo trofeo facendo sempre bene in finale e questo ha pesato alla fine". "Questi ragazzi devono avere una certezza: hanno lavorato tanto e sono cresciuti in maniera importante arrivando a giocarsi una finale di una competizione europea. Tanti ragazzi erano alla loro prima avventura continentale e tra Champions League ed Europa League si sono presi una buona dose di esperienza per il futuro"."Adesso dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo un paio di giorni di vacanza e poi a mente fredda ci incontreremo e faremo una disamina della stagione e in maniera molto serena cercheremo di pianificare il futuro dell'Inter. Abbiamo lavorato tanto, è stata una stagione durissima. Adesso ci prendiamo un paio di giorni, riposeremo e affronteremo la situazione nel migliore dei modi per il bene dell'Inter".

Queste, sempre riportate sul sito dell'Inter, le dichiarazioni del Presidente Steven Zhang, anch'egli presente dallo Stadion Köln di Colonia ad assistere alla partita:

"Prima di tutto vorrei ringraziare tutti gli operatori sanitari del mondo, che proteggono le nostre vite e che ci hanno permesso di continuare a giocare, senza queste persone non potremmo essere qui oggi e vivere come stiamo facendo. Vorremmo dedicare questa partita e questa serata ai loro sforzi. Credo che il bilancio della nostra stagione sia molto positivo, abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso di arrivare qui a lottare per questa finale. Tutto il Club sta facendo un grande lavoro dentro e fuori dal campo. Stiamo lavorando in questa direzione, vincere o perdere fa parte del calcio ma competere a un certo livello e dare il massimo è importante e ci rende ottimisti. Ora ci riposeremo, i giocatori e lo staff si meritano di riposare, tra poco comincerà la nuova stagione e nei prossimi giorni lavoreremo sul futuro ma la mentalità non cambia. Vogliamo migliorare ancora, non ha funzionato per ora ma ci riproveremo l'anno prossimo. La cosa più importante è continuare a crescere perché il futuro sia migliore. Conte e il suo staff stanno facendo un grande lavoro, come ho detto in questi giorni ci riposeremo e pianificheremo il futuro".

Cos'è che manca nelle dichiarazioni riportate dal sito dell'Inter?

Anche queste parole di Conte:

"Qualcosa è successo, è inutile girarci intorno. ... Farò delle riflessioni a mente fredda ed è giusto che le faccia anche il presidente dopo che gli avrò comunicato quello che penso. Io non faccio marcia indietro".

Pertanto, è difficile pensare che la sconfitta di Colonia non finisca per avere conseguenze sulla panchina nerazzurra, con Marotta, amministratore delegato della società, già pronto a convocare Max Allegri, il cui contratto con la Juventus è scaduto o al massimo in scadenza, per affidargliela già prima dell'inizio della prossima preparazione.