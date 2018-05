Da Salerno al Vallo di Diano, 30 studenti ambasciatori nel mondo

Si tratta di 15 studenti di Salerno, 9 studenti di Sarno e 6 studenti del Vallo di Diano che trascorreranno un programma all’estero con Intercultura in Thailandia, Cina, India, Svezia, Australia, Argentina, Tunisia, Russia, Repubblica Dominicana, Francia, Stati Uniti, Danimarca, Finlandia e Slovacchia.

A loro si aggiunge Antonio Delli Priscoli di Salerno che potrà trascorrere un trimestre in Belgio fiammingo grazie alla borsa di studio erogata dal Comune di Salerno

Sono gli adolescenti che, al termine di un percorso di selezione durato 3 mesi e di un ciclo di incontri formativi ad opera dei volontari del Centro locale di Intercultura di Salerno, Sarno e Vallo di Diano, partiranno quest’estate per un’esperienza formativa e umana che lascerà un segno nelle loro vite.

Un premio concesso agli studenti che dimostrano un impegno costante a scuola e in famiglia, che amano uscire con gli amici e coltivare un hobby, ma soprattutto mettersi alla prova, per ampliare la propria visione del mondo, per poter un domani contare su quelle competenze trasversali, sempre più richieste dal mondo del lavoro, quali: l’apprendimento (o il miglioramento) di un’altra lingua, essere più predisposti ad intraprendere nuove iniziative, a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, avere maggiori capacità critiche.