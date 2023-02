Dal 6 febbraio 2023 i vespisti italiani e di tutto il mondo hanno di che sorridere: torna in onda Il Boss delle Vespe, il programma in cui Denys Maiorino e il suo team raccontano la passione per una vera icona italiana a due ruote.

Alle 20 su Sky Canale 229, e dal giorno dopo anche in streaming sul Canale YouTube di Epoca Motors (https://bit.ly/EpocaMotorsYT), per la prima puntata di questa nuova stagione de Il Boss delle Vespe, Denys Maiorino ha un ospite d'eccezione: l'ex pilota Loris Capirossi, tre volte campione del mondo di motociclismo nelle classi 125 e 250.

Capirossi è oggi consulente per questioni riguardanti la sicurezza nel Campionato del Mondo MotoGP, ed è soprattutto, da sempre, un appassionato vespista. "E' stata una puntata davvero divertente", racconta Denys Maiorino. "Loris è una persona davvero alla mano, molto disponibile. Tra appassionati di motori in qualche modo ci si capisce sempre, ma trovarsi di fronte ad un pilota del suo livello che ancora oggi si diverte come un bambino a guidare la sua Vespa e ad elaborarla è stata una grande emozione".

Capirossi, classe '73, oggi vive a Montecarlo e ha portato a Il Boss delle Vespe la sua vespa personale: è, ovviamente, una Special rossa fiammante come la sua Ducati, con un 65, il suo numero storico sulle fiancate.

Nell'officina di Trezzo D'Adda, ovvero nel luogo in cui il team di Epoca Motors restaura vespe d'epoca per conto di appassionati sparsi per il mondo, ha sostituito il motore della Vespa di Capirossi con un propulsore nuovo di zecca firmato Epoca Motors, Epoca 144R.

"Dopo la sostituzione del motore, Loris ha effettuato un giro di prova", racconta Denys Maiorino. "Si è divertito davvero a guidare, perché le prestazioni ora sono tutta un'altra cosa. Ha deciso però di lasciare la sua Vespa da noi per qualche giorno, per farci sostituire anche il freno davanti a tamburo con uno a disco. E' decisamente più performance e quindi più sicuro, anche per un pilota come lui".

COS'E' EPOCA MOTORS?

La nuova avventura imprenditoriale di Denys Maiorino, manager musicale da sempre attivo nella scena musicale dell'hip hop italiano con la sua Level Up e mille altri progetti, è Epoca Motors, un'officina specializzata nel ridare vita solo e soltanto a Vespe d'epoca.

Grazie al suo lavoro e a quello del suo team (oggi formato da ben 4 persone) è possibile far tornare come nuove queste icone dello stile italiano nel mondo. I ricambi che Epoca Motors utilizza sono di alta qualità e quasi tutti Made in Italy, i partner e i fornitori con cui collabora sono solo e soltanto d'eccellenza. "Per ridare nuova vita ad un telaio, ad esempio, non basta un carrozziere qualsiasi. La sabbiatura e la verniciatura va fatta in un certo modo", spiega Denys Maiorino. "Solo così la Vespa che esce dalla nostra officina torna ad essere bella come quando è uscita dalla Piaggio... o anche di più".



COS'E' IL BOSS DELLE VESPE?

Denys Maiorino è diventato "Il Boss delle Vespe". E' questo il titolo di programma tv arrivato alla sua terza stagione in onda su Sky. La prima puntata, trasmessa del febbraio '23, ha un ospite d'eccezione come Loris Capirossi. Le sue passioni Denys Maiorino nel programma le racconta bene, senza filtri e senza esagerare... e nei suoi tanti anni nel music business di amici "vip" Vespisti se ne è fatti non pochi. Per questo nel suo programma ha ospitato artisti come Emis Killa (che conosce fin da quando era solo Emiliano, un ragazzo con la passione del rap e che ha voluto anche una Vespa per sé), DJ-Jad degli Articolo 31 e su fratello Wlady, oppure Mitch (Iena in tv e speaker di Radio 105), intervistato insieme al rapper Sensei. "Abbiamo restaurato Vespe anche per atleti come Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross, il ciclista Tadej Pogačar, vincitore di due Tour de France e l'ex calciatore del Brescia Andrea Caracciolo", dice Denys. Molto interessante per gli amanti dei motori da competizione è poi la puntata de "Il Boss delle Vespe" dedicata ad una gara Endurance svoltasi presso il Circuito di Pomposa (FE). Racconta una gara che ha messo di fronte diverse Vespe da competizione per lunghe ore, mettendo soprattutto i mezzi ed ogni loro parte meccanica a dura prova…