Alberto Salaorni & Al-B.Band il 27 luglio a Force (AP) per RisorghiMarche!

Venerdi 27 luglio 2018 nell'ambito del Festival RisorghiMarche! Alberto Salaorni e la Al-B.Band si esibiranno a Force, "il paese dei ramai", nel comune di Ascoli Piceno.



Il festival nasce da un idea di Neri Marcorè, che si è poi sviluppata in un progetto articolato: un festival diffuso nel territorio interessato dalle scosse sismiche che fosse al contempo occasione di incontro e di confronto tra tante persone provenienti da tutta Italia e locali, opportunità di rilancio turistico, necessità di tenere accesi i riflettori su zone a rischio di oblio da parte dei media e dell'opinione pubblica oltre alla volontà di "ribadire la bellezza della regione e la sua inalterata capacità di accoglienza, e il desiderio di essere vicini anche fisicamente alle comunità colpite dal terremoto".



La Band di Salaorni ha aderito con entusiasmo al progetto, inserendo il concerto di Force nel tour estivo 2018. "Siamo ovviamente molto sensibili a queste iniziative, anche perché le Marche per noi rappresentano un po' una seconda casa, avendo suonato in molti locali e piazze di Fano, Pesaro e della Riviera del Conero…".



La band veronese, che si esibirà dopo il concerto di Andrea Mirò, porterà al Risorgimarche il suo show che miscela i propri brani (ricordiamo il fortunato album "Megaphone" entrato l'anno scorso nelle classifiche radiofoniche e di vendita nazionali) con canzoni e musica di tutti i tempi. Un mix energico e coinvolgente, sorretto dal sound caratteristico della band che presenta la formazione tipo del tour 2018: Alberto "Albi" Salaorni alle chitarre e voce, Davide Rossi al basso elettrico, Alberto De Grandis alla batteria, Andrea Mai alle tastiere e cori, Irene De Pascalis alla voce e Claudia Giuliani alle percussioni.