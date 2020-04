Con le Ordinanze n. 1/Rif del 27.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana e n. 14 del 03.04.2020 del Sindaco del Comune di Milazzo sono state individuate le modalità gestorie dei rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria: infatti, chiunque si trovi in una delle predette condizioni, dovrà seguire puntualmente le indicazioni seguenti, altrimenti l’operatore non potrà procedere al ritiro dei rifiuti.

Innanzitutto occorre interrompere la raccolta differenziata, poiché tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziato) vanno gettati nel sacco utilizzato per la raccolta indifferenziata, compresi i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso, che vanno gettati nello stesso sacco per la raccolta indifferenziata. I rifiuti taglienti dovranno essere avvolti nella carta/cartoncino prima di essere gettati. Gli aghi da siringa dovranno essere protetti dal loro cappuccio e, ove possibile, separati dallo stantuffo.

Utilizzare il kit monouso (sacchi grandi e piccoli e nastro adesivo) per la raccolta dell’indifferenziato conferendo tutti i rifiuti indifferenziati nei sacchi piccoli forniti da Super Eco srl, collocati nel contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale, indossando guanti monouso per la chiusura dei sacchi piccoli, utilizzando il nastro adesivo per la chiusura dei sacchi piccoli, non schiacciare e non comprimendo i sacchi piccoli con le mani. Una volta sigillati, i sacchi piccoli si inseriscono nel sacco grande.

Per quanto concerne l’esposizione dei sacchi con rifiuti indifferenziati il prelievo dei rifiuti indifferenziati avverrà 3 volte a settimana. L’esposizione del sacco grande deve essere fatta solo dopo che l’operatore addetto alla raccolta avrà contattato telefonicamente l’utente. Bisogna indossare guanti monouso prima di chiudere il sacco grande col nastro adesivo per posizionarlo fuori dall’abitazione ed assicurarsi che il sacco sia pulito e richiudere la porta di casa. Togliere i guanti e gettarli nel sacco piccolo vuoto da utilizzarsi per la raccolta successiva.

Ritirare il nuovo kit monouso, consegnato al momento del ritiro, solo dopo che l’operatore avrà suonato il campanello. Per i giorni e l’orario di esposizione il Servizio si svolgerà con frequenza di 3 giorni a settimana nei giorni di martedì, giovedì e sabato: i sacchi dovranno essere esposti dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per proteggere gli animali da compagnia, evitare di farli accedere ai locali, dove sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Siffatto servizio sarà sospeso su indicazioni fornite dal Comune di Milazzo a Super Eco s.r.l. In caso di dubbi chiamare, nei giorni feriali dalle 8:00 alle 12:00, il numero 3428551088.

Le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19, riportate nel presente documento, devono essere mantenute sino alla fine della quarantena volontaria.