Alla console della Terrazza Lounge Hilton a Sorrento, dalle 19 a tarda sera, venerdì 16 Luglio 2021, arriva Alessandra Argentino, una vera icona partenopea.

La Terrazza Hilton a Sorrento, dopo la belle performance dei dj Carmine Sorrentino del Coya di Montecarlo e di un artista decisamente affermato come Marco Piccolo, continua la sua proposta musicale internazionale. Non si balla, ma tutto il resto si può fare: godersi il tramonto o il dopocena in uno scenario da sogno, ascoltare musica di qualità, gustare cocktail d'autore e snack d'eccellenza d'ispirazione italiana che piacciono nel mondo...

Tornando ad Alessandra Argentino, è una dj eclettica, dalla grande personalità e cultura musicale, una delle più accreditate artiste del mixer del panorama italiano. Inizia la sua carriera al Lanternone di Palinuro nel 1987, da qui comincia uno strepitoso walzer di apparizioni sulle consolle dei più rinomati club italiani, tra cui il Pasha di Riccione, al fianco di prestigiose figure della scena house, da Claudio Coccoluto a Ralf, Todd Terry, David Morales. Nel 1990 entra a far parte degli Angels of Love e da lì in poi mette in fila innumerevoli performance nei party più invidiati d'Italia, al fianco di grandi nomi del Buddha Bar di Parigi, da Ravin a David Visan, e di RMC da Nick Thenightfly a Marco Fullone, senza dimenticare gli straordinari The Brothers in Jazz, Gerardo Frisina, Bruno Bolla e tanti altri. Da Napoli a New York e poi a Melbourne, Alessandra Argentino ha portato la bandiera partenopea della Club Culture con grandissimo stile e qualità.

Parallelamente alle platee affollate, Alessandra ha collaborato alla programmazione musicale di grandi emittenti radiofoniche come Radio Kiss Kiss e alla creazione di nuove emittenti come Radio Tour e Radio Capri, ottenendo grandi riscontri di pubblico e di critica. Il suo genere musicale definito "No Snob Music" spazia tra nu – Jazz lounge, chill, deep e rare groove. Un sapiente mix di buon gusto ed eclettismo musicale che Venerdì sarà al servizio dei clienti della Terrazza Hilton di Sorrento.

Sabato 17 luglio, invece, le sapienti selezioni musicali del dj resident DeeFrans continuano il percorso qualitativo intrapreso da Hilton Hotel che settimana dopo settimana conquista sempre più il pubblico che cerca il massimo dal punto di vista musicale, dei sapori e del buon bere.



La Terrazza Lounge Bar

Dalle 19 a tarda sera

Via Rivolo S.Antonio, 13, 80067 Sorrento NA

www.hiltonsorrentopalace.it - 081.8784141