Il Coronavirus ha scatenato la fantasia di sedicenti "sapientoni" che hanno elaborato le cospirazioni più inverosimili. C'è chi parla di un piano internazionale per stabilire un regime militare mondiale, chi di un complotto per decimare il genere umano, chi sostiene che il virus sia una fake news per imporre restrizioni e censure. Riporto un articolo relativo alla psicologia dei complottisti per dimostrare quanto dietro un complottista si nasconda spesso una mente malata.

***

La psicologia del complottoLo scopo di questo articolo è capire cosa spinge una persona a credere che l’intera realtà che viviamo faccia parte di chissà quale piano di chissà quale organizzazione, pronta a controllare i risvolti della nostra esistenza, piuttosto che accettare che la realtà di certi eventi, per quanto assurdi o sconvolgenti, ha dei perché meno fantasiosi e decisamente realistici.

Cos’è il complottismo?Possiamo definirlo come un movimento popolare, i cui membri sono convinti che i maggiori avvenimenti della nostra realtà e dunque attualità, politica, storia, economia e scienza siano frutto di un complotto organizzato e gestito da gruppi di controllo. Questi gruppi alle volte vengono indicati come gli stessi governi delle superpotenze mondiali, altre volte invece viene citato il “New World Order” (Nuovo Ordine Mondiale): organizzazioni che decidono i destini ed il futuro della popolazione mondiale allo scopo di arricchirsi e trarne vantaggi e profitti di ogni tipo.

La pecca del complottismoLe prove; assenti, incomplete, alterate, inventate (qualche volta con l’uso di programmi virtuali come photoshop). Per muovere accuse verso un uomo, un governo, una istituzione religiosa o la comunità scientifica bisogna essere in possesso di documenti certi; i complottisti però, come vediamo nei loro siti/blog, sono muniti solo di supposizioni con le quali trasformano gli eventi più rilevanti della società in veri e propri piani mossi alle spalle di una popolazione dormiente, e dunque inconsapevole: da qui i tormentoni come “Sveglia!” e surrogati simili.

Un punto crucialeÈ soprattutto la mancanza di prove, specie nell’ambito scientifico, a delineare il confine tra verità e bufala; le teorie del complotto infatti non hanno una sola prova che ne confermi la plausibilità, altrimenti non si chiamerebbero “teorie”. Un valido esempio è quello dei processi giudiziari: se su un sospettato di reato, nonostante indagini, e analisi, non si scoprisse una sola prova valida per incastrarlo, esso verrebbe assolto. Le grandi teorie del complotto invece non si assolvono mai, sono sempre vive, si moltiplicano, altre volte anche a distanza di anni “crescono” con l’aggiunta di “nuovi dettagli”, prima oscurati dai gruppi di controllo. Sono considerate come “assodate” per chi ci crede.

I complottisti secondo la ScienzaSecondo Ted George Goertzel, sociologo americano e professore emerito di sociologia presso la Rutgers University, essere “complottisti” deriva (nella maggior parte dei casi) dall’avere difficoltà nel relazionarsi con il prossimo, essere insicuri sul lavoro (irrealizzazione professionale) e vivere in uno stato di anomìa (mancanza di norme e regole sociali che controllano il comportamento personale, scatenata spesso da un trauma o da cambiamenti continui della propria condizione personale: sono un caso i divorziati, coloro che perdono il lavoro, chi ha difficoltà economiche e in genere chi vive senza regole e senza uno scopo). Goertzel è giunto a queste conclusioni dopo aver condotto uno studio nel 1994 su 347 cittadini del New Jersey. “Il complottista crede a più complotti ma non è quasi mai convinto di una sola teoria; nonostante ciò le sposa tutte. È spesso di classe socioeconomica medio-bassa ed il suo credo politico è ininfluente” – scriveva Goertzel. “Il complottista non è un testimone oculare, non era presente al momento dell’avvenimento che crede ‘frutto di cospirazione’, si basa su supposizioni, filmati, foto, tutti elementi insufficienti per accusare intere organizzazioni, gruppi, nazioni o governi di crimini efferati. Il complottista non si basa su prove di fatto per sostenere le sue teorie ma sulla generalizzazione dei fatti ed ogni nuova cospirazione ne origina un’altra, in un percorso senza fine” – aggiunge Goertzel.

Dai disturbi personali alla paranoiaUna ricerca interessante in merito è quella condotta da Virem Swami e Rebecca Coles intitolata “The truth is out there” (La verità è lì fuori): la ricerca ha evidenziato che alcuni disturbi paranoici, scatenati da eventi personali, possano condurre un individuo a manifestare tendenze nel credere “al grande complotto”, senza contare che per natura è ìnsito nell’uomo cercare una spiegazione accettabile anche dove non esiste. Esigenza umana accettabile a patto che non varchi la soglia che separa la realtà dalla fantasia: per alcuni risulta assurdo che dei terroristi abbiano fatto schiantare degli aeroplani su due grattacieli causando migliaia di vittime e del resto lo è; ma non per questo l’unica spiegazione va identifica come un qualcosa di nascosto, di segreto, un complotto appunto. Alcune realtà ci possono spaventare ma dobbiamo accettarle nella loro assurda ma plausibile esistenza.

Conclusioni accettabili dall’intelletto umanoInterrogarsi è nella natura umana, come lo è anche indagare e accertarsi del vero, distinguendolo dal falso. Questo però, è accettabile solo e soltanto se fatto nei limiti della ragione; e se non tutti riescono a fidarsi delle autorità, della magistratura e dei governi, non si può negare, sminuire, svalorizzare e/o alterare quanto scoperto dalla scienza. Ci può stare avere un dubbio su di un attentato, o un fenomeno politico (purché dubbio rimanga e non si diffondano false informazioni, sprovviste di prove e fonti valide); non è ragionevole e socialmente accettabile affermare che la “Terra sia piatta”. A voi la scelta.

***

Precisiamo che se per uno dei tanti fatti "sospetti" avvenuti nel recente passato, fosse accertato un "complotto", non significa che per ogni avvenimento di importanza mondiale ci sia un complotto dietro. Il punto non è sapere o capire se e dove si nasconde un complotto. Il problema è per una mente "malata di complotto" capire qual è la realtà. Il complottismo "a prescindere" è un serio disturbo mentale che va curato con un completo percorso psicologico. Sempre che chi ne soffre se ne renda conto e agisca in tal senso.