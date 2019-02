IDOL - Dal 3 giugno il party italiano fa scatenare Eden a Ibiza

IDOL, il party italiano che lo scorso anno ha fatto ballare il Sankeys a Playa d'En Bossa con il suo sound "from house to the future", torna ad Ibiza e fa scatenare l'Eden, ogni lunedì dal 3 giugno al 16 settembre (con l'esclusione del 5 agosto). Eden è un vero paradiso per chi ha voglia di ballare: situato a San Antonio, è il club scelto anche da Toolroom and Defected per i loro super party.

La scorsa estate, mentre erano impegnati ad Ibiza, i ragazzi di IDOL hanno preso spesso possesso del Cocoricò di Riccione, per non parlare dei loro party al Beach Club - Versilia insieme allo staff del Tenax e del loro recente evento al CAMeC, il Centro Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia...

King Joshua & Diego Donati, dj resident e e creatori di IDOL, torneranno in console ogni settimana all'Eden, e insieme a loro, per ben 15 settimane, il ritmo sarà eccellente, grazie ad una selezione di dj guest internazionali che sarà comunicata a breve. Il primo nome però è già noto, ed è quello dell'ucraino ARTBAT, che sarà protagonista per ben 10 date di IDOL, con il suo sound, un mix vincente di melodie e "high - tech".

"The devil makes work for IDOL hands", dice il primo flyer di IDOL, giocando con un proverbio britannico e la parola idle (idle significa pigro, idol idolo, il proverbio dice che il diavolo fa lavorare le mani pigre). E chi è un idolo? Una persona o un personaggio come James Dean o Marilyn Monroe. Per i Millennial e la X Generation i nuovi idoli sono i dj... a simboleggiarli tutti c'è un enorme IDOLO, una immensa statua metallica creata dall'artista che è il cardine di tutta l'imponente scenografia di IDOL.

A far scatenare e regalare magia a chi partecipa ai party IDOL, infatti, non ci sono solo grandi dj con le loro diverse sfumature di progressive house: visual d'impatto, un corpo di ballo pieno di artisti e performer di assoluto talento. Ogni evento IDOL è una festa da vivere fino all'alba,





Early Bird tickets disponibili a soli € 20 su https://www.edenibiza.com

