Stamane si è insediato a Palazzo dei Leoni il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente composto dai dottori Giuseppe Galati e Salvatore Messineo e dal ragioniere commercialista Rosario Vicari. Hanno presenziato alla seduta d’investitura il Commissario straordinario, facente funzioni del Consiglio Metropolitano, ing. Santi Trovato, e la Segretaria Generale dell’Ente, avv. Maria Angela Caponetti.

Il Capo di Gabinetto, dott. Francesco Roccaforte, ha portato i saluti del Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca, che incontrerà nei prossimi giorni i nuovi revisori dei conti. Prima dello svolgimento delle procedure d’accettazione e nomina, la Segretaria Generale ha rivolto ai nuovi componenti il benvenuto dell’Amministrazione ed ha voluto evidenziare la capacità di reazione dimostrata dall’Ente alle note difficoltà finanziarie, che hanno investito le Città Metropolitane ed i liberi Consorzi.

Dopo l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e del Bilancio di Previsione 2020-2022 (tra i pochi casi a livello nazionale) “la Città Metropolitana di Messina – ha ribadito l’avv. Caponetti – adesso è in grado di procedere verso maggiori obiettivi, per il raggiungimento dei quali saranno preziosi la collaborazione e l’apporto dei nuovi Revisori”.

Il Commissario straordinario Trovato si è associato agli auspici d’una fruttuosa collaborazione e, augurando buon lavoro ai tre professionisti, ha evidenziato che la situazione finanziaria della Città Metropolitana di Messina è tra le migliori, “con gli strumenti finanziari già approvati – ha concluso – ha una posizione che pochi enti possono vantare”.

I nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati scelti mediante sorteggio secondo la procedura stabilita dalla normativa vigente e sono stati nominati con delibera del Consiglio metropolitano n. 69 del 10.09.2020. I tre professionisti, che vantano una solida ed articolata esperienza in materia di controlli contabili e finanziari di Enti pubblici, rimarranno in carica per il triennio 2020/2023.

Nell’ambito del collegio le funzioni di Presidente saranno esercitate dal dott. Giuseppe Galati come “componente, che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali” ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R.3 del 17.03.2016. Giuseppe Galati è da diversi anni consulente di enti pubblici e aziende private nel settore fiscale, finanza aziendale e formazione. Ha ricoperto, inoltre, incarichi di responsabile del project management di progetti di ricerca finanziati da fondi strutturali e vanta una lunga esperienza come revisore contabile.

Salvatore Messineo, tra le varie esperienze professionali, è stato componente del collegio dei revisori dei conti del comune di Cerda e del comune di Cefalù; inoltre, nel comune di Termini Imerese ha presieduto l’organo di verifica finanziaria. Rosario Vicari, tra i numerosi incarichi professionali, ha svolto il ruolo di revisore presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e presso i comuni di Pozzallo e Modica. Oltre a ciò è stato componente del collegio dei revisori economici-finanziari di alcuni istituti di istruzione secondaria.