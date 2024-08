La maschera che Giorgia Meloni ha indossato fin dal giorno della sua elezione a capo del governo sta cominciando a cadere e per la borgata della Garbatella sembra essere giunta la resa dei conti. Sovranista in Italia, con tanto di elettorato imbonito dalle sue chiacchiere nazionalistiche, ma ubbidiente ad America ed Europa.

Il risultato è che, dopo quasi due anni di governo, la credibilità di Meloni è ormai scesa ai minimi termini. Non è bastato rimangiarsi una dietro l'altra tutte le promesse elargite con nonchalance in campagna elettorale: dal blocco navale all'opzione donna, passando per il superbonus, il taglio del cuneo fiscale e altre delizie simili. L'ultimo colpo alla sua affidabilità e credibilità, Meloni lo ha subito con le elezioni europee. Prima ha appoggiato la candidatura di Ursula von der Leyen a commissaria europea, poi il richiamo della foresta ha avuto la meglio e la Giorgia nazionale ha chiesto a Fratelli d'Italia di votarle contro. Un voltafaccia pericoloso.

Un noto film dice che quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Ecco, in questo momento Von der Leyen impugna il fucile e Meloni la pistola. Chi avrà la peggio? Facile immaginarlo. Von der Leyer si era spesa personalmente per costruire un rapporto amichevole con Meloni, ma adesso i rapporti sono pesantemente compromessi e per Giorgia Meloni si annuncia un autunno più caldo dell'estate. Anche perché, come se non bastasse il voltafaccia in campagna elettorale, Meloni ha esacerbato ulteriormente i toni, attaccando il rapporto della Commissione Europea che ha detto a chiare lettere come la libertà di stampa in Italia sia in serio pericolo, con giornalisti antipatici querelati e minacciati e con quelli amici nominati ai vertici della Rai.

Meloni si ritrova isolata e indebolita sulla scena europea. E il conto potrebbe essere salato. Ricordate Silvio Berlusconi nel 2011? Bastò una lettera da parte di Bruxelles che minacciava di dichiarare la bancarotta dell'Italia, con tanto di introduzione della Troika e svendita di tutto il Paese, per costringere il fu Cavaliere a dimettersi da capo del governo, sostituito da Mario Monti. Giorgia Meloni rischia di fare la stessa fine. Un altro passo falso e il fucile della Von der Leyer potrebbe cantare. Giorgia Meloni continua a parlare di sovranismo senza rendersi contro che le nazioni dell'Ue hanno ormai perso da tempo parte della loro sovranità per delegarla a un'istituzione superiore che ha già fatto sapere che non permetterà a nessun nazionalista di frantumare l'Unione Europa. Con tanto di avviso a Meloni e Salvini.

Sfidare apertamente Bruxelles lo puoi fare se ti chiami Stati Uniti, Cina o Russia, non se ti chiami Italia, un Paese ostaggio di un debito pubblico mostruoso e di un deficit che viola i limiti europei. Ed è già tanto che Bruxelles ci abbia risparmiato la fine della Grecia. Come se non bastasse, sul fronte interno, la famiglia Berlusconi ha già fatto sapere ad Antonio Tajani che l'estremismo di Lega e Fratelli d'Italia non rientra nei progetti di Forza Italia. Marina Berlusconi è andata perfino oltre, affermando che, per quanto riguarda i diritti civili, si sente più vicino alla sinistra che alla destra. Insomma, non solo scontri esterni, ma pure beghe interne che potrebbero costare a Meloni la fine di Salvini con i suoi papete.

Meloni cerca di minimizzare le tensioni, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti e non basteranno i media asserviti al regime a nascondere i fatti. Resta da vedere se Meloni saprà reggere il peso di due forze più grandi di lei. Ma una cosa è certa: il tempo delle maschere è finito. L'Europa non sembra più disposta a tollerare il doppiogiochismo di Meloni e gli italiani non sembrano più disposti a credere alla retorica annacquata della premier. Come ha detto un diplomatico dell'Unione Europea, a Politico.eu, chiedendo di rimanere anonimo:

“Vedremo quale Meloni emergerà da questa situazione: quella di estrema destra che abbiamo sempre temuto o quella pragmatica che abbiamo imparato a conoscere?”

La risposta a questa domanda determinerà il futuro non solo di Meloni, ma anche quello dell'Italia.