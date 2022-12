Le donne che hanno votato per Giorgia Meloni, sperando di fare un balzo in avanti riguardo alla parità di genere, dovranno ricredersi: nella Legge di Bilancio non c'è nessuna agevolazione per le donne che lavorano. O, meglio, non c'è alcuna agevolazione per le donne che non hanno figli e che vorrebbero andare in pensione qualche anno prima.

Niente da fare! L'Opzione Donna, concepita nella manovra di Bilancio, favorirà solo le donne che hanno una prole da accudire, permettendo loro di andare in pensione in anticipo. Le altre restassero pure al lavoro. L'idea che sta alla base dell'Opzione Donna è una idea tipica della destra estremista che relega le donne ai margini della società. Del resto, basta dare un'occhiata alle scelte politiche di Giorgia Meloni per capire che idea abbia la premier della parità di genere. Il suo governo è composto da 2 vicepremier uomini e da 24 ministri. Di questi 18 sono uomini e solo 6 sono donne, nessuna delle quali messe a capo dei dicasteri chiave. Perfino nella Camera e nel Senato gli uomini eletti di Fratelli d'Italia superano le "colleghe" per numero.

Opzione Donna nacque nel 2004 e si prefissava di anticipare il pensionamento per le donne con figli. Poi è giunta la "rivoluzionaria" della Garbatella e la legge è rimasta pressoché intatta. La “capa” del governo aveva promesso aggiustamenti, favorendo pure le donne prive di pargoli, ma alla fine tutto è rimasto come prima. Con buona pace delle fan che hanno votato per la gattopardesca Meloni, sperando in un salto di qualità che non c'è stato.

Quello che risalta dalla Legge di Bilancio, che taglia i fondi pure alle scuole e ai penitenziari, è l’ennesimo esempio di discriminazione delle donne relegate al ruolo di custodi della famiglia. Destinate a cucinare, lavare, stirare e fare il bucato. Una legge che si coniuga perfettamente con l'ideologia di una premier che si definisce “donna, mamma, italiana e cristiana", secondo una comunicazione che sottintende una visione politica in stile mussoliniano, il dittatore che premiava le donne che facevano più figli e rimanevano a casa.

Il governo nato da quelle idee reazionarie ha riportato la sua idea neofascista dentro la manovra: dal mese aggiuntivo di congedo parentale, che però riguarda solo le madri e non i padri, fino alla conferma di Opzione Donna che si applica solo se la lavoratrice è pure lei “donna, mamma, italiana e cristiana”. Quelle senza figli si arrangiassero e rimanessero a lavorare finché salute l'aiuta.