Scritto e diretto da Paolo Cevoli, la Diverto in collaborazione con Duepunti presenta il 27 e 28 APRILE 2022 Lezioni di "MARKETING ROMAGNOLO".

Paolo Cevoli, un imprenditore con l’hobby del Cabaret, racconta la sua esperienza di manager della ristorazione. Uno spettacolo comico in cui affronta, con la sua innata simpatia, il suo passato e presente da imprenditore: dalle origini della Pensione Cinzia di Riccione gestita dalla famiglia fino ai giorni nostri. Fa da sfondo una terra, quella di Romagna, che ha nell'ospitalità, nella laboriosità e nel buon umore il segreto del suo successo. Azienda, marketing e Customer Relationship Management rivisti con un concetto tutto Romagnolo in un monologo teatrale tutto da ridere.

Filo conduttore dello spettacolo una delle parole che oggi va per la maggiore nel mondo della formazione aziendale: Storytelling. In un mondo in cui i social e il web sono la nuova frontiera della comunicazione, “luogo” di incontro di domanda e offerta, Paolo Cevoli esplora a modo suo questa antica arte del raccontare dandone una sua personalissima versione. E anche una nuova definizione. Non “storytelling” ma “sparacazzating”. Infatti il comico/imprenditore sul profilo LinkedIn definisce la sua professione PAFS - Professional Air Fried Seller. Per dimostrare inoltre quanto sia importante usare sigle incomprensibili in inglese italianizzato.

